126公分侏儒男分手女模 新女友曝光網友超羨慕

2019-11-04 17:04 香港01 記者李福源／報導



2018年，Tran Xuan Tien在社交媒體上公開與新女友的合照。 圖／Tran Xuan Tien臉書 分享 facebook 越南26歲喜劇演員Tran Xuan Tien患有侏儒症，身高僅1.26米，2013年他因為與高1.78米的女模Le Thanh Thao拍拖而成為一時佳話，然而二人未能開花結果，於2016年在輿論壓力下分手。最近Tran Xuan Tien公開與新女友Dang Thi Thu Uyen的合照，隨即引起網民熱議，紛留言稱「超級羨慕」。

Tran Xuan Tien在2013年宣布與女模Le Thanh Thao拍拖。 圖／翻攝自騰訊新聞 分享 facebook Tran Xuan Tien的父親身高1.72米，母親則身高1.68米，但他在小時候生了一場大病，從此停止成長，導致身高僅1.26米，看上去似一個小學生。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

雖然身體患有缺陷，但Tran Xuan Tien仍積極面對人生，曾參與演出多部電影，更是一個喜劇團體成員之一。Tran Xuan Tien上節目表演時，還不時拿自己的身高來自嘲，樂觀的個性令他深受觀眾喜愛。

Tran Xuan Tien在2013年宣布與Le Thanh Thao拍拖，外界大都表示難以置信，並認為只是炒作；同時女方的家人一直非常反對這段戀情，二人最終敵不過輿論壓力，分手收場。

自從失戀後，Tran Xuan Tien就很少分享自己的感情生活，全情投入工作。直到2018年，他突然在社交媒體上公開與新女友Dang Thi Thu Uyen的合照，隨即再度成為網民焦點，紛留言「新女友也很漂亮，很羨慕你的運氣」、「你明明個子不高，為甚麼總能找到漂亮的女朋友呢？」、「他工作努力，性格幽默，只是沒有身高優勢而已」。

延伸閱讀：

林峯曾高調愛吳千語 歷最傷兩段情結婚 為何張馨月是最後一位？

林峯宣布結婚 12月娶內地女模張馨月

文章授權轉載自《香港01》