男入公墓掘百年墳 取骸骨熬「人骨湯」狂嗑

2019-11-04 12:13 聯合新聞網 綜合報導



男子挖出加拿大公墓屍體，將其骨頭當排骨一樣熬湯燉煮，還大咧咧的就在現場喝湯啃骨。新聞示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook 連續劇灑狗血的劇情裡，常看到壞人咬牙切齒的說：「我要喝你的血，啃你的骨頭….」，沒想到現實世界裡，真有人挖出加拿大公墓裡的屍體，將其骨頭當排骨一樣熬湯燉煮，還大咧咧的就在現場喝湯啃骨，吃得津津有味，讓一群警察及目擊者看得毛骨悚然。

根據國際媒體的報導，這名嫌疑犯是20歲男子盧卡斯(Lucas Dawe)，他於日前潛進加拿大南康賽普遜灣公墓（Conception Bay South cemetery），挖開一個超過100年的墳墓，並將其骸骨全數拿出來熬湯，就在公墓旁大吃了起來，被路人發現趕緊報警處理。

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因為現場到處散落人骨，經由法醫確認其為百年人骨，與其他失蹤案件並無關聯，眾人鬆了一口氣。警察通知死者家屬，告知其祖先的骨頭已經被熬湯吞下肚，至於盧卡斯為何要這麼做，尚無法得知，案件仍在調查中。

在發生此案之前，曾有一名英國男子要求考古學家，讓他飲用埃及石棺裡骨骸腐爛後與水混合成的暗紅色液體，男子稱喝下這種「惡魔果汁」，就能「發揮力量，迎向死亡」，是否真有此功效，無從得知，但也有網友戲稱「喝巴拉松就有這種效果」。只能說，此類駭人聽聞事件，為剛過的萬聖節平添不少詭譎氣氛吧！