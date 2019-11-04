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遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-04 11:09聯合新聞網 綜合報導

女子在海上漂流三天幸運獲救。圖擷自太陽報
女子在海上漂流三天幸運獲救。圖擷自太陽報
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紐西蘭一名45歲女子1日被發現失蹤在一處位於愛情海的島嶼福萊甘茲羅斯島(Greek island of Folegandros)，據悉她當時乘坐橡皮艇準備靠岸去商店裡買東西，卻不幸發生意外。

英國《太陽報》報導，該名女子與英國籍丈夫包租遊艇希臘旅遊，她為了上岸買東西，坐上橡皮艇，卻不幸被海流吹走，失蹤長達三天。她當時的位置已經越過愛情海，最後在北克里特島約80公里處幸運獲救。

這次救援，出動6艘船隻以及一架海軍直升機進行搜救，最後被巡邏的海岸警衛隊找到。

救援人員表示，「我們發現她尚有生命跡象，但由於出現脫水現象，身體十分虛弱。」她隨後被送往伊拉克里歐(Herakleion)鎮上救治。

海岸警衛隊總長表示，女子與丈夫將船艇停靠在港灣，她告訴丈夫將乘坐橡皮艇去岸上買補給品，但沒想到發生意外。據悉，該名女子送醫後復原狀況良好。

希臘遊艇

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