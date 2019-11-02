女性一律消失！伊朗音樂平台的女歌手專輯封面「集體鬧鬼」

2019-11-02 17:13 香港01 記者奶蓋弟弟／報導



日前有網友發現，伊朗音樂平台Melovaz因宗教原因，竟然將所有女歌手的樣貌全部P走，專輯封面猶如靈異照片，因而被瘋狂鬧爆！然而有網民看完以後，竟然覺得被P過的封面藝術感滿滿，藝術這回事真的見仁見智。

之前韓國女團Blackpink《Kill the Love》的MV因為違反當地法律而被電視台禁播，讓人嘩然看似民風開放的韓國娛樂圈都有眾多限制。然而天外有天，伊朗音樂網站Melovaz因為當地宗教緣故，音樂專輯上的女性身影全部「被消失」，連不少大熱歌手如Lady Gaga、Taylor Swift，甚至連韓團TWICE也不能放過，全部一律P走。

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與主流文化有異，作為伊斯蘭教國家，伊朗當地女權低下，女性的舉動受到嚴格規範，未經准許更不可露出雙眼以外的部位。即使著名如外國歌手Lady Gaga、Selena Gomez和Ariana Grande的專輯進入當地宣傳，還是要乖乖跟規矩辦事。

相關情況被網友發現後在社交媒體瘋傳，更被媒體大肆報導。不少網友留言表示不認同這種做法，認為做法相當不尊重女性，但也有網友相當獵奇，表示非常喜愛被P後的專輯。例如Lady Gaga《A Star is Born》的專輯封面，就有網友表示「Lady Gaga好似被Thanos化灰一樣！」，大讚相當有趣！

【Taylor Swift】走少女路線的專輯封面也不行，需要直接變成粉紅天空。圖翻攝自KKBOX、Melovaz 分享 facebook

【Camila Cabello】這幅的命運就比較好，幸好花還在。圖翻攝自KKBOX、Melovaz 分享 facebook

【Lady Gaga】全球熱播的《A Star is Born》，兩人依偎你儂我儂，一轉身Lady Gaga消失了，原來是客串。圖翻攝自KKBOX、Melovaz 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》