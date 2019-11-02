親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

女性一律消失！伊朗音樂平台的女歌手專輯封面「集體鬧鬼」

2019-11-02 17:13香港01 記者奶蓋弟弟／報導

日前有網友發現，伊朗音樂平台Melovaz因宗教原因，竟然將所有女歌手的樣貌全部P走，專輯封面猶如靈異照片，因而被瘋狂鬧爆！然而有網民看完以後，竟然覺得被P過的封面藝術感滿滿，藝術這回事真的見仁見智。

之前韓國女團Blackpink《Kill the Love》的MV因為違反當地法律而被電視台禁播，讓人嘩然看似民風開放的韓國娛樂圈都有眾多限制。然而天外有天，伊朗音樂網站Melovaz因為當地宗教緣故，音樂專輯上的女性身影全部「被消失」，連不少大熱歌手如Lady Gaga、Taylor Swift，甚至連韓團TWICE也不能放過，全部一律P走。

與主流文化有異，作為伊斯蘭教國家，伊朗當地女權低下，女性的舉動受到嚴格規範，未經准許更不可露出雙眼以外的部位。即使著名如外國歌手Lady Gaga、Selena Gomez和Ariana Grande的專輯進入當地宣傳，還是要乖乖跟規矩辦事。

相關情況被網友發現後在社交媒體瘋傳，更被媒體大肆報導。不少網友留言表示不認同這種做法，認為做法相當不尊重女性，但也有網友相當獵奇，表示非常喜愛被P後的專輯。例如Lady Gaga《A Star is Born》的專輯封面，就有網友表示「Lady Gaga好似被Thanos化灰一樣！」，大讚相當有趣！

【Taylor Swift】走少女路線的專輯封面也不行，需要直接變成粉紅天空。圖...
【Taylor Swift】走少女路線的專輯封面也不行，需要直接變成粉紅天空。圖翻攝自KKBOX、Melovaz
分享

【Camila Cabello】這幅的命運就比較好，幸好花還在。圖翻攝自KKBO...
【Camila Cabello】這幅的命運就比較好，幸好花還在。圖翻攝自KKBOX、Melovaz
分享

【Lady Gaga】全球熱播的《A Star is Born》，兩人依偎你儂我...
【Lady Gaga】全球熱播的《A Star is Born》，兩人依偎你儂我儂，一轉身Lady Gaga消失了，原來是客串。圖翻攝自KKBOX、Melovaz
分享

延伸閱讀：

女歌手伊朗音樂網站「被消失」　Billie Eilish唱片封面變靈異照

周子瑜「被消失」？音樂平台喪改圖　Taylor Swift等多位女星遭殃

文章授權轉載自《香港01》

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

肚內胎兒比出嗆聲手勢！準媽媽看產檢照：每次都有驚喜

2019-11-02 12:01

窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14

囚犯躲查緝將大麻塞鼻孔 毒品「卡鼻18年」成結石

2019-11-01 19:12

灌醉3友人肢解吃下肚 俄食人魔還殺害狗貓食用

2019-11-01 16:30

夫妻拿來裝雞飼料的箱子 背後竟值33萬元

2019-11-01 15:54

社團出遊唯一女生獨享超大房 網友見照片驚呼「根本不敢睡」

2019-11-01 13:19

影／25歲正妹動開腦手術 全程清醒開直播吸萬人觀看

2019-10-31 20:08

夫妻急退房！清潔員見「染血白布捆屍」 警到場卻傻眼

2019-10-31 20:02

大眼正妹自拍無碼A片 上網才賣2片就被逮

2019-10-31 18:08

10歲兒子沉迷手遊忘洗澡 母暴揍一拳「下巴脫臼」

2019-10-31 16:59

丹麥神秘同心圓社區 空拍照引密集恐懼症

2019-10-31 13:38

原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42

女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16
看更多

熱門文章

日本瘋傳簡單體操！1動作改善駝背、肩頸痠 網讚超有效

2019-11-01 18:22

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19

窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10

囚犯躲查緝將大麻塞鼻孔 毒品「卡鼻18年」成結石

2019-11-01 19:12

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

英國39死貨櫃命案 越南當局逮捕2人

2019-11-01 22:55

沖繩首里城大火15秒影像網上瘋傳 拍攝者成謎

2019-11-02 14:25

美中電話會談 川普可能與習近平在愛荷華州會面

2019-11-02 08:06

怎知另一半出軌？5個數位行跡露餡

2019-11-01 17:48

Google將砸21億美元 收購美國智慧穿戴裝置商Fitbit

2019-11-01 21:27

氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

2019-11-02 13:42

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

肚內胎兒比出嗆聲手勢！準媽媽看產檢照：每次都有驚喜

2019-11-02 12:01

中美經貿磋商最新進展 陶然筆記：篇幅小、分量重

2019-11-02 15:44

美國阿拉巴馬州：「就算被強暴，妳也不該墮胎」人工流產禁令，正式上路

2019-11-02 09:49

美國對TikTok抖音展開國安審查 憂暗藏個資危機

2019-11-02 08:40

美眾院彈劾調查 參院等著擋

2019-11-01 23:45

學習中國？俄羅斯互聯網新法生效

2019-11-01 20:07

美國10月非農就業報告優於預期 新增12.8萬人

2019-11-01 20:39

Apple TV+上秀 大打價格戰

2019-11-02 02:06

克魯曼：4原因 川普未讓美國製造業再度偉大

2019-11-01 23:33

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37

亞洲製造業 景氣低迷

2019-11-02 02:06

21億美元 Google收購Fitbit

2019-11-02 02:06

美內政部停飛陸製無人機

2019-11-02 02:13

貿易戰協議有譜 美中高級別談判出現大進展

2019-11-02 10:54

乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08

默克爾出訪印度 霧霾籠罩新德裡

2019-11-01 19:11

自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37

影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44

中美代表通話 就各自核心關切取得原則共識

2019-11-02 08:45

誰說示威一定得蓋頭蒙面？這個國家的抗議很潮

2019-11-02 11:00

Google：Fitbit數據不做廣告用途 但還能拿來幹嘛？

2019-11-02 10:48

美就業意外強勁 10月非農就業新增12.8萬人

2019-11-02 02:08

英國工黨拚提前大選 健保議題可望加分

2019-11-01 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top