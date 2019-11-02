肚內胎兒比出嗆聲手勢！準媽媽看產檢照：每次都有驚喜
Every. Single. Scan I’ve had to go back because our little diva does not cooperate ... but being told to fuck off tops it off 😂 back again on Saturday then little human, please show ur face this time. Yours sincerely, mum x pic.twitter.com/cPv4sirR4a— Jemma Houston (@jemmahouston_) October 29, 2019
來自英國的21歲準媽媽傑瑪(Jemma Houston)，在皇家亞歷山大醫院接受超音波掃描後，發現她未出生的女兒在臉上擺了一個V字的嗆聲手勢，她看了覺得哭笑不得，也小抱怨得再跑一趟照超音波，因為每次都無法看到她的真面目。
據英國《鏡報》報導，來自英國的準媽媽傑瑪(Jemma Houston)於10月29日進行4D超音波產檢，沒想到還未出生的女兒不配合，比出了一個在當地代有汙辱意思的「反向V字」遮住了自己的臉，她除了笑歪外，也開玩笑地說自己的女兒是「英國最沒禮貌的嬰兒了」
傑瑪也把照片上傳到推特，寫道「女兒每次都不配合，因此我不得不再次進行掃描。」接著說道「那麼，星期六再回來，這次請記得露面，媽媽是真心的」網友也紛紛表示「這真可愛」。
傑瑪表示從4月懷孕以來，每次產檢都會遇到意想不到的狀況，她每次都會轉到錯誤的方向，在懷胎16周進行性別掃描時，因為寶寶的腿又交叉疊在一起，所以又必須重來一次，而傑瑪預產期在明年的1月3日，雖然總是被女兒惡作劇，很緊張但卻非常期待她的到來。
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