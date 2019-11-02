窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10 聯合新聞網 香港01／記者李納德報導



「心口碎大石」大家聽得多，但「巨乳碎大石」見過嗎？美國真人秀節目《America's Got Talent 》（全美一叮）於2008年其中一集，女參加者賽克斯（Susan Sykes）以其驕人巨乳壓碎多項物品，令評判與觀眾看得尖叫連連。雖然這項「巨乳碎萬物」的表演爭議多多，但賽克斯從此爆紅，獲邀到世界各地表演，更被封為「Busty Heart」（巨乳之心）。原來賽克斯曾有一段日子窮得無家可歸，而拋身表演後不時傷痕纍纍，但終憑一雙巨乳走天下而財源滾滾來，賺到的錢多得能在緬因州買下一座小島，她還幫助當地社區建兒童公園。

被封為「Busty Heart」的賽克斯，日前到克羅地亞參加節目，輕鬆碎物。（YouTube影片截圖） 分享 facebook

現年58歲的賽克斯，2008年時在《America's Got Talent 》表演巨乳爆破，雖然沒贏下裁判的一票，但她卻一舉走紅，參加了多個節目及表演，例如2010年時，她在德國表演節目《Das Supertalent》打入準決賽、又參演了電影《The Dictator》（港譯：大鈍裁者）及《Deported》。賽克斯的演出雖然受到爭議，但還是邀約不斷，他曾表演用胸部壓毁罐子、擊斷棒球棍及瓦片等，被封為「Busty Heart」。

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近日賽克斯到克羅地亞表演時提及自己的過去，原來她表演「以胸碎物」而經常受傷，她曾到日本一個節目表演，對方要求她用巨乳碎瓦片，但節目準備的瓦片是用相當堅硬的陶瓷製成，表演後其胸部足足瘀青了兩星期之久。而參演《The Dictator》時，電影需要她用巨乳碎門，也令她受傷。

賽克斯續稱，16歲時就發現自己的胸部異常巨大，因為身材特別，父母特意安排她上女校，但卻還是被同學起了「busty」的花名，攻擊亦沒有停過。賽克斯最終把身體特別之處轉化為人生本錢，她稱已不在乎意負面批評，而且她快60歲了，只會計劃餘下的人生，甚至透露自己曾窮得無家可歸，幸好自己的才能換來有趣的生活，而賺來的錢亦有用來幫社區建兒童公園，以及幫助退伍軍人。

有外國傳媒報道，賽克斯透過表演獲得豐厚收入，讓她有足夠本錢買入美國緬因州一座小島，還有一座山區小屋。另一方面，賽克斯曾在1分鐘內用巨乳砸破34個罐子，令她成為健力士世界紀錄的保持者。

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文章授權轉載自《香港01》