冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14 聯合新聞網 綜合報導



10年後的麥當勞套餐簡止完好如初，只有包裝紙稍微舊了一點。 圖／斯諾特拉之家旅舍直播影片 分享 facebook 你有想過麥當勞套餐放10年後會長怎樣嗎？冰島10年前關了最後一家麥當勞門市，有一位民眾買下了國家裡最後一份起司漢堡和薯條套餐，沒想到10年過去了，這份經典套餐還完好的保存著，現況讓人相當驚訝。

根據BBC報導，美國知名連鎖速食店麥當勞2009年決定撤出冰島市場，一名民眾斯瑪拉森(Hjortur Smarason)買下他的最後一個漢堡和薯條，他表示「因為麥當勞將要退出冰島，加上聽說麥當勞餐點不會腐爛，所以想買來看看這個說法是否正確。」

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結果一晃眼10年過去，這份套餐待過許多地方，斯瑪拉森先是用塑膠袋保存在自己的車庫中，3年後發現幾乎沒有變化，於是把套餐捐贈給冰島國家博物館，但後來博物館專家認為他們沒有裝備保存食物，於是又把套餐還給主人斯瑪拉森。

現在這份套餐則完整保存於冰島南部的斯諾特拉之家旅舍(Snotra House)裡的玻璃櫃當中，而且旅舍還幫套餐開設實況影片，旅舍老闆西古德爾（Siggi Sigurdur）表示「各國人會透過網站來看套餐現況，每天點擊率高達40萬」，西古德爾說「這是一件有趣的事，這份套餐沒有發霉，只有包裝紙看起來舊了些，也會讓你思考自己到底吃了什麼。」

除了這次冰島10年不壞漢堡套餐外，著名的還有1996年卡倫·漢拉漢（Karen Hanrahan）購買了一個漢堡，14年後聲稱那個漢堡和她購買漢堡的那天沒有什麼不同，另外2010年，紐約攝影師莎莉·戴維斯（Sally Davies）購買了一個套餐，並每天為它拍照6個月，她也說並沒有腐爛。

麥當勞也在2013年發表過相關評論，表示在普通環境中，「我們的漢堡可能會像其他食物一樣分解，但如果環境乾燥沒有水分，它們可能不會發霉，也不會分解。」對此冰島大學食物科學講師也證實這個解釋，沒有水分確實是有可能的。