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囚犯躲查緝將大麻塞鼻孔 毒品「卡鼻18年」成結石

2019-11-01 19:12聯合新聞網 綜合報導

澳洲一位囚犯為了躲避守衛的查緝，將大麻毒品包塞進了右鼻孔中，結果18年後毒品包卻...
澳洲一位囚犯為了躲避守衛的查緝，將大麻毒品包塞進了右鼻孔中，結果18年後毒品包卻變成鼻結石。示意圖／ingimage
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澳洲一位囚犯從探監的女友那裡收到了一包大麻毒品，為了躲避守衛的查緝，男子將毒品藏進了右鼻孔中，卻因為塞得太深導致毒品挖不出來，原本男子以為毒品已經遭身體吸收，但事後陸續出現了慢性鼻竇炎和鼻塞症狀，18年過後接受電腦斷層掃描才發現那包大麻毒品已變成結石。

根據「CNN」報導，該病例被列在《英國醫學雜誌》中，這位48歲男子因為頭痛症狀前往雪梨威斯特米德醫院（Westmead Hospital）就醫，在接受電腦斷層掃描後發現他的右鼻孔內有一塊19公釐長、11公釐寬的「鈣化病變」，經醫生詢問後男子承認他曾將大麻毒品包塞入鼻內，並長期飽受慢性鼻竇炎和鼻塞的困擾，原本他以為這包毒品已被身體吸收，沒想到卻變成一塊鼻結石。

事後，醫生對男子進行了全身麻醉手術，將結石取出，而術後3個月男子鼻子不適的情況也已經完全消除，醫療團隊指出監獄中的大部分毒品走私案件都是將毒品藏於口中，進而被腸胃系統吸收，但這種將毒品塞入鼻內的情況相對少見，而鼻石可以在各式各樣的異物周圍形成，患有鼻結石的患者也會出現鼻塞、頭痛、面部疼痛和流鼻涕的症狀。

毒品大麻走私手術監獄
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