灌醉3友人肢解吃下肚 俄食人魔還殺害狗貓食用
2019-11-01 16:30聯合新聞網 綜合報導
俄羅斯警方近期揭穿一起食人案件，有民眾在河邊發現一袋裝有人骨的屍袋，而警方在追查之下逮捕了一位男子，調查出他在2016年至2017年間與3位友人一同飲酒，並在友人酒醉後持刀肢解他們，隨後再把他們吃到肚裡，警方在調查期間還發現棄屍袋中有男子吃剩的貓狗等動物殘骸，令人毛骨悚然。
根據英國《每日郵報》報導，整起事件發生在俄羅斯的阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk），51歲的兇手在2016年3月至2017年3月之間犯下該起案件，犯案當天他刻意邀約3名友人飲酒，並在灌醉他們後持刀殺害肢解屍體，隨後將友人屍體全數吃下肚，剩餘的殘肢骨頭則裝至袋中丟棄，直至近期有民眾發現該屍袋，事件才得以揭穿，除此之外，警方也在屍袋中找到兇手吃剩的狗貓等動物殘骸。
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俄羅斯調查委員會（The Russia Investigative Committee）事後表示，兇手在接受身體檢查後並沒有發現任何精神異狀，且由於案發時間時隔過久，加上屍體殘缺不全，警方花了很長時間才確認死者身份，其中2位受害者並沒有親人，而兇手在犯案後一直住在另一位受害者的公寓，並向其父母聲稱受害者去別的地方工作，以此掩蓋此件殺人案。
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