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夫妻拿來裝雞飼料的箱子 背後竟值33萬元

2019-11-01 15:54聯合新聞網 綜合報導

夫妻用皮箱裝飼料長達十年，竟沒發現它是精品。圖片來源／youtube
夫妻用皮箱裝飼料長達十年，竟沒發現它是精品。圖片來源／youtube
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一對烏克蘭夫妻並不曉得使用十幾年裝雞飼料的箱子，竟是知名精品路易威登（Louis Vuitton），在得知真相後，他們並沒想大賺一筆，反而將箱子捐給博物館收藏。經驗證，皮箱應是在1880年代初期生產，價格約為11,000美元（約新台幣33萬元）。

根據「RT」報導，烏克蘭的亞歷山夫妻十幾年來，都是使用外觀印有LV圖騰的箱子裝雞飼料，他們表示，並不曉得這個箱子大有來頭，只覺得它的防潮效果很好，可以保持飼料乾燥。

而後，被對精品比較熟悉的親戚見到，並向他們解釋它大有來頭，才驚覺箱子真正的價值。不過，這對夫妻並沒有想利用此次難得的機會大賺一筆，反而是將它捐給附近的博物館收藏。

報導指出，收藏此物的博物館館長邁可森（Maksim Bulakh）表示，箱子已經過路易威登專賣店驗證真偽，目前認定它是在1880年代初期生產的，價格至少為11,000美元。

邁可森認為，皮箱應是1888年時，發生的一場火車出軌意外，當時約有30人喪生，而亞歷山的祖先可能參與救援工作，因此乘客就將值錢的物品送給他們表示感謝。

博物館烏克蘭
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