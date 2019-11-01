社團出遊唯一女生獨享超大房 網友見照片驚呼「根本不敢睡」

2019-11-01 13:19 聯合新聞網 綜合報導



日本一名女網友表示，參加社團活動時僅有她一位女生，因此她可獨享一間超大和式房間。圖截自推特 分享 facebook

一群人出遊若能獨享大房間，應是件令人開心的事，但日本一位女學生日前和社團成員一同出遊時，僅有她一位女性參與者，因此她可以獨享一整間超大和式房間，但網友們看到房間照片後不覺得羨慕，反而直呼「好恐怖」。

日本一名網友在推特上表示，前段時間，她參加社團舉辦的出遊合宿活動，但參與者中僅原po一位女生，因此單獨替她安排了一間房間。不過，從原po分享的照片中可以看見，這間「單人房」其實是可以容納42人的和式榻榻米房，房內除了壁櫥和落地窗之外，並無多餘擺設，原po的床鋪擺在空曠房間的中央，看上去相當突兀且孤獨。

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對此，許多網友表示獨自住大房間真的很恐怖，「這麼空曠真的太恐怖了，我一定睡不著」、「之前生產時1個人住在可容納6個人的病房裡就覺得恐怖了，在這麼大的宴會廳裡自己睡覺一定更嚇人」。

還有不少網友表示自己有類似經驗，「我也有這種經驗！之前擔任志願者參與活動時，前一天在沒有電梯的情況下搬了80床棉被到4樓大廳，結果含我在內只有5個人住」、「先前家族旅遊時，因為沒有房間了，我們4個人睡在可容納50人的宴會廳，小孩即使小聲說話聲響還是很大…」。