影／25歲正妹動開腦手術 全程清醒開直播吸萬人觀看

2019-10-31 20:08 聯合新聞網 綜合報導



25歲的珍娜進行開腦手術，過程中保持清醒，並且直播讓網友觀看。 圖擷自 Methodist Live Awake Brain Surgery 分享 facebook 病患開刀通常會麻醉，因此患者都會當作是睡一覺，醒來後手術也結束了，但美國日前進行一項開腦手術，女患者是在保持清醒狀態之下完成的，而且過程中還讓病患開直播，只因為她認為應該讓更多人了解相關手術，而直播當下也瞬間湧入上萬人觀看。

據《每日郵報》報導，現年25歲女子珍娜（Jenna Schardt）打算成為一名職業治療師，日前她在一次培訓過程中突然癲癇發作，經送醫檢查後發現她的大腦中有一團畸形血管，稱為「海綿狀瘤」。由於「海綿狀瘤」位在大腦的語言中心附近，若出血就會出現中風狀況，影響語言能力，甚至引發癲癇。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於使用藥物治療沒有效用，醫院建議珍娜採用「開腦」手術來根除病狀。醫師為了避免損壞大腦部位，需要在手術中讓珍娜保持清醒，並且過程中按下她的大腦各個部位，以查看是否打斷了她的語言能力。而當珍娜得知這項消息後，立刻答應動手術，並且要求過程中開直播，因為她認為這是有意義的事，可以讓其他人也能了解相關手術。

手術當天珍娜躺在手術台上，全身蓋著藍布只露出臉部，而醫師則在藍布後方為她進行開腦手術，並且要求她閱讀平板電腦上的文字和圖片，以避免傷到大腦其他部位。

最後，醫生找到了海綿狀瘤並加強了麻醉，然後讓珍娜數到20後便停止了直播並完成手術。手術過程大約45分鐘，直播的影片引起網友關注，截至31日已經有12萬觀看次數，珍娜在手術後也開心的對著鏡頭比出大拇指，彷彿為自己的重生打氣加油。