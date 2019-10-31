夫妻急退房！清潔員見「染血白布捆屍」 警到場卻傻眼
2019-10-31 20:02香港01 記者卓柏安／報導
這真的與血腥兇案電影幾乎一樣！泰國一間旅館的清潔工人，於客人離開之後入房打掃，驚見床邊出現染血白布疑似包住了一條「死屍」，大驚之下立刻報警。警方到場打開白布，沒想到看到的東西，與他們想像中卻有極大距離！
事件發生於泰國中部的沙沒巴干府（或稱北欖府），日前一對夫妻於約凌晨1時在一間旅館租住房間，他們只逗留約1小時之後，便於約凌晨2時離開。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
隨後旅館的清潔工人入房打掃，卻看到床邊地下有一具以白布包裹的疑似屍體，上面不但染了血，亦都縛住了頸部位置，突出人頭的位置，加上房間昏暗的燈光和地板上亦都有血跡，令人覺得格外恐怖。工人下意識認為可能是發生了命案，於是立即報警求助。
警察到場之後小心翼翼地打開白布，卻發現原來被包住的並非他們以為的屍體，而是酒店房內的用品，例如枕頭和棉被等。而白布上的血跡，判斷疑似為女性的經血。警方認為租房的夫妻故意將房間佈置成「兇案現場」，以嚇唬酒店員工，將會繼續調查案件。
延伸閱讀：
「污糟手論」效應？工人搭地鐵不敢坐椅子 網心酸：輿論太可怕
45歲處男想結婚叫人介紹 嫌35歲女卻連23歲女都不要？
文章授權轉載自《香港01》
留言