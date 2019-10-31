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夫妻急退房！清潔員見「染血白布捆屍」 警到場卻傻眼

2019-10-31 20:02香港01 記者卓柏安／報導

清潔員打開房門就見到恐怖的情景，驚恐之際讓他以為是發生了兇案。圖取自／臉書「ปร...
清潔員打開房門就見到恐怖的情景，驚恐之際讓他以為是發生了兇案。圖取自／臉書「ประพันธ์ แสงมาน」
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這真的與血腥兇案電影幾乎一樣！泰國一間旅館的清潔工人，於客人離開之後入房打掃，驚見床邊出現染血白布疑似包住了一條「死屍」，大驚之下立刻報警。警方到場打開白布，沒想到看到的東西，與他們想像中卻有極大距離！

事件發生於泰國中部的沙沒巴干府（或稱北欖府），日前一對夫妻於約凌晨1時在一間旅館租住房間，他們只逗留約1小時之後，便於約凌晨2時離開。

隨後旅館的清潔工人入房打掃，卻看到床邊地下有一具以白布包裹的疑似屍體，上面不但染了血，亦都縛住了頸部位置，突出人頭的位置，加上房間昏暗的燈光和地板上亦都有血跡，令人覺得格外恐怖。工人下意識認為可能是發生了命案，於是立即報警求助。

警察到場之後小心翼翼地打開白布，卻發現原來被包住的並非他們以為的屍體，而是酒店房內的用品，例如枕頭和棉被等。而白布上的血跡，判斷疑似為女性的經血。警方認為租房的夫妻故意將房間佈置成「兇案現場」，以嚇唬酒店員工，將會繼續調查案件。

清潔員打開房門就見到恐怖的情景，驚恐之際讓他以為是發生了兇案。圖取自／臉書「ปร...
清潔員打開房門就見到恐怖的情景，驚恐之際讓他以為是發生了兇案。圖取自／臉書「ประพันธ์ แสงมาน」
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不過警方到場打開白布之後，卻發現只是一場惡作劇。圖取自／臉書「ประพันธ์ ...
不過警方到場打開白布之後，卻發現只是一場惡作劇。圖取自／臉書「ประพันธ์ แสงมาน」
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文章授權轉載自《香港01》

泰國屍體夫妻警察
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