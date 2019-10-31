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大眼正妹自拍無碼A片 上網才賣2片就被逮

2019-10-31 18:08聯合新聞網 綜合報導

24歲的森河佳帆因為上網販售自拍色情片遭逮捕，但因為她外型亮麗被網友肉搜出來。 ...
24歲的森河佳帆因為上網販售自拍色情片遭逮捕，但因為她外型亮麗被網友肉搜出來。 圖／翻攝自森河佳帆臉書
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日本情色產業的發達是眾所皆知，許多女性甚至會投入這個行業，以拍攝AV當作賺錢成名的途徑，而隨著網路的發達，販售盜版或未經審核過的A片，就會觸法。日本日前破獲一起無碼A片的販賣案件，令人關注的是被逮捕的是一名年約24歲大眼正妹，她自拍無碼色情片後再上網販售，只不過才賣出2片就被逮捕。

綜合日本媒體報導，今年24歲的森河佳帆在5月份時上網販售2張自製的無碼A片，賺取約8800日圓（約新台幣2400元）的不法所得，只不過兜售的消息被警方在網路上巡邏時發現，循線查到地點將她逮捕，還在她家裡搜出10多片還沒賣出的A片。

警方表示，森河佳帆就職的公司是以從事汽車租賃、經銷、維修為主，但公司的負責人卻是一名年輕人，而且在同一棟大樓經營另一家公司，居民也說有看過疑似援交妹、百萬名車在大樓出沒，讓警方懷疑有更大的集團在幕後操控。

森河佳帆販售自製A片被逮消息曝光後，因為她外表亮麗，大眼清秀，被網友肉搜出她的臉書，從她的臉書上可看到她的身材姣好，穿著細肩帶衣服時更凸顯上圍傲人，而且不論長髮或是短髮，都讓人覺得彷彿是鄰家女孩一樣甜美可人。

森河佳帆的照片有長髮也有短髮造型。 圖／翻攝自森河佳帆臉書
森河佳帆的照片有長髮也有短髮造型。 圖／翻攝自森河佳帆臉書
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