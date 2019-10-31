10歲兒子沉迷手遊忘洗澡 母暴揍一拳「下巴脫臼」

2019-10-31 16:59 聯合新聞網 綜合報導



佩魯賈因兒子沉迷手遊忘記洗澡，而暴怒揍了兒子一拳，導致他下巴脫臼。圖擷自 「Eyewitness News」 分享 facebook

現在多數小孩人手一台智慧型手機，容易把持不住地瘋玩手機遊戲，而這時就相當考驗家長耐性，但懲罰小孩時也應該拿捏好分寸，以免造成小孩受傷。一位美國媽媽要求自己10歲的兒子去洗澡，結果兒子因沉迷手遊而忘記這件事，甚至還向她回嘴，導致她情緒失控暴打兒子一拳，造成兒子下巴脫臼，事後這位媽媽也遭警方逮捕。

根據「Eyewitness News」報導，這位媽媽名叫佩魯賈（Ann Perugia），23日晚間7點左右她要求兒子去洗澡，但過了10分鐘後她發現兒子仍在玩手遊「要塞英雄」，因而再次問他「洗澡了嗎？」，結果兒子不耐煩地說「沒有」便轉身走去浴室，佩魯賈憤怒地跟著兒子走進浴室並質問他說話的態度，但兒子卻回應「我討厭妳，妳沒有為我做任何事。」

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佩魯賈聽到後相當氣憤，因此用力地向兒子的臉揮了一拳，造成兒子下巴脫臼，事後兒子打了電話給自己父親，告知他要離開家裡，當父親到場後看見佩魯賈站在屋外，佩魯賈告訴他「帶著你的小孩離開」，上車後兒子才告知父親被打的事，由於男孩父親沒有完整監護權，男孩被安置在姨媽家，事情曝光後，佩魯賈也遭警方以兒童傷害罪移送法辦。