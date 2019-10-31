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丹麥神秘同心圓社區 空拍照引密集恐懼症

2019-10-31 13:38聯合新聞網 綜合報導

丹麥哥本哈根的這個社區有多處圓圈，圓圈內有多棟房屋，形成特別的幾何景觀。圖擷自G...
丹麥哥本哈根的這個社區有多處圓圈，圓圈內有多棟房屋，形成特別的幾何景觀。圖擷自Google Earth。
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全世界有各式各樣的建築，其中建築的外觀和構造都有其特殊的意義。在丹麥哥本哈根的一個社區從上空俯看像是一圈圈的麥田圈，一個圓圈當中平均分配了多棟房屋，而一位攝影師在拍下該照片後，引起許多網友熱議。

根據「lonely planet」報導，這個社區名叫「BrøndbyHaveby」，也就是所謂的花園城市，在該社區裡一整套房屋坐落在一個完美的圓形綠色植物中，整個景觀呈現出完美的幾何形狀，讓人誤以為是其他生物創造的完美空間，而攝影師亨利（Hendry Do）用相機拍攝了該社區的美麗風景，陽光照耀在綠色景觀，營造出迷人的風景，亨利說「它完全是偶然發生的，我和妻子一起去首都，遇到了幾個對我的攝影感興趣的丹麥公民，他們告訴我去看看BrøndbyHaveby，因為它是很久以前建造的，我沒有失望！它非常獨特，就像一整片比薩，每個切片都像家一樣！」

事實上這個花園城市建造於1964年，當時市政府批准了該度假勝地的創建。據亨利說這個設計可追溯到10世紀斯堪地那維亞村莊的典型樣貌，這種圓形的設計是為了增強社區意識，且每個圓形只有一個對外道路，可以遠離喧囂的人群，而這些房屋在4月至10月間提供給想體驗鄉村生活的城市居民租用，但對於房屋的使用有一定的規定，許多房子只是用來當作棚子或存儲設施。

而對於該社區的景觀，許多網友也表示「喜歡蔬食披薩的人不能住在那裡，會很想吃掉。」、「很美的地方，一生一定要去一次。」、「郵差要跳過樹籬才能送信。」、「看起來好像縮小的城市。」、「感覺會有密集恐懼症。」

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攝影丹麥建築
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