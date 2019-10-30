原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42 聯合新聞網 綜合報導



日前一名巴西婦人走在街上，竟莫名闖入別人家車庫1小時，監視器影片曝光後，過程神展開讓網友笑翻。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」 分享 facebook

近日一段影片在網路上瘋傳，一名巴西婦人走在街上，莫名進入別人家車庫長達1小時，受困過程隨著監視器畫面曝光，劇情神展開讓大批網友笑翻「原來車庫會吃人？」

臉書粉絲專頁「Cartel de meme」近日轉載一段影片，只見影片中，巴西一名騎士從車庫自動感應門出來，不時左顧右盼在等過馬路，此時一名婦人從他家的自動感應門經過，在車庫門關閉之際，頂到婦人的頭，婦人受到驚嚇竟直接進入騎士的車庫中，而不知情的騎士抓到空檔，已催油門快速離去。

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該名霧煞煞的婦人被推進陌生的車庫相當疑惑，驚慌地看著車庫監視器想求救，受困過程長達1小時。所幸最後順利獲救，監視器也將這段「車庫吃人」的奇葩過程完全錄下。影片被上傳至臉書粉絲專頁，讓大批網友笑噴，截至目前有1.6萬人按讚、2.7萬人轉發。

不少網友被影片笑到「美叮美噹」紛紛留言表示，「車庫門是捕蠅草逆」、「這是陷阱」、「竟然直接被收進去XD」、「門通常可以從內部開啦」、「看到直接笑死ww」。

一名騎士過馬路時，婦人剛好從他家的自動感應門通過。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」 分享 facebook

婦人被車庫自動門嚇到，竟直接進入騎士的車庫中。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」 分享 facebook

婦人對於被「收進車庫」相當疑惑，看著車庫監視器想求救。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」 分享 facebook

▼超奇葩「車庫綁架實錄」

▼婦人進入車庫畫面