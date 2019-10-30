親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

抗議潮不斷局勢動盪 智利將取消主辦APEC峰會

獨／東森前副總裁趙怡接政大副校長 募2000萬補助留學

原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42聯合新聞網 綜合報導

日前一名巴西婦人走在街上，竟莫名闖入別人家車庫1小時，監視器影片曝光後，過程神展...
日前一名巴西婦人走在街上，竟莫名闖入別人家車庫1小時，監視器影片曝光後，過程神展開讓網友笑翻。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」
分享

近日一段影片在網路上瘋傳，一名巴西婦人走在街上，莫名進入別人家車庫長達1小時，受困過程隨著監視器畫面曝光，劇情神展開讓大批網友笑翻「原來車庫會吃人？」

臉書粉絲專頁「Cartel de meme」近日轉載一段影片，只見影片中，巴西一名騎士從車庫自動感應門出來，不時左顧右盼在等過馬路，此時一名婦人從他家的自動感應門經過，在車庫門關閉之際，頂到婦人的頭，婦人受到驚嚇竟直接進入騎士的車庫中，而不知情的騎士抓到空檔，已催油門快速離去。

該名霧煞煞的婦人被推進陌生的車庫相當疑惑，驚慌地看著車庫監視器想求救，受困過程長達1小時。所幸最後順利獲救，監視器也將這段「車庫吃人」的奇葩過程完全錄下。影片被上傳至臉書粉絲專頁，讓大批網友笑噴，截至目前有1.6萬人按讚、2.7萬人轉發。

不少網友被影片笑到「美叮美噹」紛紛留言表示，「車庫門是捕蠅草逆」、「這是陷阱」、「竟然直接被收進去XD」、「門通常可以從內部開啦」、「看到直接笑死ww」。

一名騎士過馬路時，婦人剛好從他家的自動感應門通過。圖翻攝自臉書「Cartel d...
一名騎士過馬路時，婦人剛好從他家的自動感應門通過。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」
分享

婦人被車庫自動門嚇到，竟直接進入騎士的車庫中。圖翻攝自臉書「Cartel de ...
婦人被車庫自動門嚇到，竟直接進入騎士的車庫中。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」
分享

婦人對於被「收進車庫」相當疑惑，看著車庫監視器想求救。圖翻攝自臉書「Cartel...
婦人對於被「收進車庫」相當疑惑，看著車庫監視器想求救。圖翻攝自臉書「Cartel de meme」
分享

▼超奇葩「車庫綁架實錄」

▼婦人進入車庫畫面

巴西綁架
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40

泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失

2019-10-30 19:46

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16

這瓶威士忌 1小杯比保時捷還貴

2019-10-30 14:43

前男友借完錢竟「意外過世」 女子兩年後驚見他死而復生

2019-10-30 14:07

和「撞臉」閨蜜開心自拍 父母看照片急報警揭身世謎

2019-10-30 12:07

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

7個月完登14座逾8000米高峰 他用破紀錄時間征服

2019-10-29 18:22

天外墜落物體傳巨響 婦人驚見三星「衛星」在自家後院

2019-10-29 16:51

23歲女每天傳訊給亡父 4年後她竟收到回覆

2019-10-28 16:09

法老婦家廚房發現13世紀古畫 8億元拍賣售出

2019-10-28 13:28

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

2019-10-28 12:21

柬埔寨小孩拖她看小屋 裡面竟全是人骨

2019-10-28 12:06
看更多

熱門文章

不能說的內幕！好市多員工 教你怎麼買最划算

2019-10-30 14:40

和「撞臉」閨蜜開心自拍 父母看照片急報警揭身世謎

2019-10-30 12:07

女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40

美參議院通過「台北法案」 支持台灣維繫邦交

2019-10-30 09:26

日男直播攻頂富士山卻滑倒摔下山 屍體傳已尋獲

2019-10-30 16:48

電線短路 點燃史上最大加州野火

2019-10-29 23:23

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

庫德族滲透 IS首腦死於「無間道」

2019-10-29 23:32

不怕殺錯巴格達迪！美軍4大黑科技背書 粉身碎骨賴不掉

2019-10-30 10:00

IS內奸提供獵殺巴格達迪線索 可獲7.6億元部分賞金

2019-10-30 08:39

貿易協議喬不攏 傳卡在川普要求北京爆買農產品

2019-10-30 15:41

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

2019-10-30 15:45

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

南韓盲人柔道選手假奪金 查出20位假殘疾運動員

2019-10-30 10:31

繼廢妃後 泰王再開除兩名寢宮官員

2019-10-30 17:28

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16

前男友借完錢竟「意外過世」 女子兩年後驚見他死而復生

2019-10-30 14:07

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

沒看錯！美要求韓國 在美國發生緊急情況時派兵

2019-10-30 17:11

全面回收！明天無法脫歐 英國紀念幣喊卡

2019-10-30 11:25

英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34

影／浮潛以為同伴扯腳 他見血驚覺有鯊、下秒腳被扯斷

2019-10-30 16:32

影／封山季闖富士山還開直播 他才說滑就摔下山失蹤

2019-10-30 12:21

路透：美中局部貿易協議 有可能來不及在下月簽署

2019-10-30 07:40

歐盟正式同意 英國脫歐期限延至明年1月底

2019-10-30 02:16

貿易戰效應 全球FDI大幅萎縮

2019-10-30 00:35

泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失

2019-10-30 19:46

這瓶威士忌 1小杯比保時捷還貴

2019-10-30 14:43

APEC川習會 傳下月17日簽臨時貿易協議

2019-10-30 00:03

中國商務部：終止對台、美、日、韓聚氯乙烯徵反傾銷稅

2019-10-30 17:20

影／隱瞞737 Max缺陷 波音執行長出席聽證會遭圍剿

2019-10-30 12:43

巴格達迪最後落腳地 村民以為他是外來布商

2019-10-30 02:30

睽違96年 英國迎來12月大選

2019-10-30 08:49

原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42

美眾院通過決議 承認亞美尼亞大屠殺為種族滅絕

2019-10-30 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top