女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40 聯合新聞網 綜合報導



有「日本最色情女主播」之稱的薄井しお里，最近參加日本綜藝節目時又語出驚人自爆。圖擷自 shiori.uuu IG 分享 facebook 有「日本最色情女主播」之稱的薄井しお里，最近參加日本綜藝節目時又語出驚人自爆，只要自己一緊張時，就會主動脫下內褲，來舒緩緊張的感覺，而且很有效，此語一出讓主持人和在場觀眾聽了大吃一驚。

據日本媒體報導，29歲女主播薄井しお里日前參加綜藝節目「有吉反省會」時當場自爆，每次上節目基本上都沒有穿內褲，此話一岀，讓主持人和全場觀眾聽了都大吃一驚。她表示自己非常容易緊張，無論是主持活動、採訪民眾或是參予拍攝活動，緊張情緒無由而生，試過各種方式都無法減輕或消除，無意中發現只要脫下內褲，緊張感就可立即消除，自此只要一緊張就會脫下內褲。

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薄井しお里表示脫內褲舒壓的方式是曾看演員橋本愛實在節目上自爆沒穿內褲，想也來試試看，沒想到一脫內褲後，自己的緊張感完全消除而且感覺相當輕鬆，多次之後，也成為一種習慣。

薄井しお里是前東北放送（TBC）女主播，現為自由身女主播。去年以寫真偶像身份出道，風格變得十分大膽，更於Twitter自稱「日本最色情女主播」。

有「日本最色情女主播」之稱的薄井しお里，最近參加日本綜藝節目時又語出驚人自爆。圖擷自 shiori.uuu IG 分享 facebook

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