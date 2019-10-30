不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37 香港01 記者向樂高／報導



警方在女死者桑塔娜失蹤三日後找到其屍體，警方形容其死狀恐怖，臉部被打至難以辨認。（FocusOn News） 分享 facebook 巴西一名13歲少女聲稱被姐夫性侵，但遭到家姐漠視，懷疑懷恨在心，竟夥同外人亂棒毆斃親姐，然後割腹強行取出其胎兒，交給另一名訛稱有孕的女子；恐怖少女其後被捕，直認不諱殺了家姐，還坦承親手浸死了姨甥。

這宗駭人兇案發生於巴西西北部韋柳港（Porto Velh），本月18日，涉案的年僅13歲少女與一名15歲少年用鐵棍，襲擊其懷孕8個月的23歲家姐桑塔娜（Fabiana Santana），兩人狂打桑塔娜頭部，更取出利刀猛刺，然後剖腹從其子宮強行取出胎兒，交到35歲婦人拉貝洛（Catia Rabelo）的手上。

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當地傳媒報道，拉貝洛一直假裝懷孕以藉此綁住男友的心，希望對方早日娶她為妻，而案中的少年幫兇便是她的兒子。

圖為女死者桑塔娜與一同遇害的兒子古斯塔沃。 分享 facebook

浸死不諳水性姨甥

當日桑塔娜與妹妹外出後，一直與家人失去聯絡，家人報警；3日後，警方找到桑塔娜的遺體，形容其死狀恐怖，臉部被打至毀爛難以辨認。

驗屍報告顯示，桑塔娜是被「監生」剖腹取嬰，可想而知她當時承受的痛楚有多巨大。同時，警方在發現屍體現場附近一個人工湖，找到桑塔娜兒子古斯塔沃（Gustavo）的遺體，據稱他當日奮力救母，但反被阿姨將不諳水性的他拋進湖中，然後用大石重擊至溺斃。

嬰兒存活重3.9磅

警方表不，懷疑少女因報復心理犯案，但真正原因仍有待調查，而疑犯供稱家姐漠視她被姐夫性侵的事實因而動殺機，於是夥同外人殘殺家姐。至於被強行剖腹出世的嬰兒則幸運地存活，體重約3.9磅，現時健康情況良好，正留院觀察。

35歲婦人拉貝洛涉案被捕。（FocusOn News） 分享 facebook

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