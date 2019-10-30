親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16香港01 記者向樂高／報導

24歲父親卡馬戈斯上月帶兒子到醫院進行手術。〈TV LESTE youtube截...
24歲父親卡馬戈斯上月帶兒子到醫院進行手術。〈TV LESTE youtube截圖〉
分享
一個醫療失誤隨時影響病人的一生，巴西一名3歲小朋友早前接受割包皮手術，沒想到30分鐘手術最後需時4小時才完成，其父之後替兒子換藥時，拆開紗布竟驚見兒子的陰莖遭切除，父親當場崩潰。

24歲父親卡馬戈斯（Alberthy Camargos）日前被告知3歲兒子出現包莖問題，上月帶兒子到醫院進行手術，卡馬戈斯以為只是簡單的割包皮手術，沒想到原本預期30分鐘的手術，卻花了整整4個小時，雖然卡馬戈斯當下覺得有異，但醫師再三保證，「一切過程都沒有問題」。

但當卡馬戈斯除去兒子的繃帶並檢查傷口時，竟發現兒子的陰莖「整根不見了」，卡馬戈斯稱：「當我把紗布摘下來的時候，除了陰莖根部，什麼都沒有。」卡馬戈斯即時崩潰，「我發瘋了，跌倒在地」。

卡馬戈斯和醫院理論，卻得到噩耗，醫院表示動手術的醫生因心臟驟停突然身亡，卡馬戈斯因此無法得到答案，「醫生的意外死亡使我們失去了一個可以給我們面對面的答案，和可能要直接承擔責任的人。」

卡馬戈斯和妻子之後替兒子轉院，醫生證實男童的包皮皮膚與海綿體遭破壞，陰莖部分被截去，僅剩下根部。男童接受了重建手術，從身體的其他部位，如前臂或大腿取得皮膚，以重建下體，醫學專家相信神經組織還是可以被復原，可以維持勃起功能，讓孩子長大後過正常的性生活。孩子現已經出院，回家休養。

當地衛生部門證實，已為有關的家庭進行心理輔導，一位衛生部官員表示，故的外科醫生擁有近30年的執業經驗，沒有任何醫療失誤的記錄。警方亦已介入調查。

但當卡馬戈斯除去兒子的繃帶並檢查傷口時，竟發現兒子的陰莖遭切斷。圖為示意圖。（資...
但當卡馬戈斯除去兒子的繃帶並檢查傷口時，竟發現兒子的陰莖遭切斷。圖為示意圖。（資料圖片）
分享

延伸閱讀：

日本美女主播自爆經常鏡頭前不穿內褲　原因竟是...│薄井しお里

日本68歲大學教授嫖妓「沉船」　求愛不遂請偵探查住址狂跟蹤

文章授權轉載自《香港01》

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失

2019-10-30 19:46

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

這瓶威士忌 1小杯比保時捷還貴

2019-10-30 14:43

前男友借完錢竟「意外過世」 女子兩年後驚見他死而復生

2019-10-30 14:07

和「撞臉」閨蜜開心自拍 父母看照片急報警揭身世謎

2019-10-30 12:07

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

7個月完登14座逾8000米高峰 他用破紀錄時間征服

2019-10-29 18:22

天外墜落物體傳巨響 婦人驚見三星「衛星」在自家後院

2019-10-29 16:51

23歲女每天傳訊給亡父 4年後她竟收到回覆

2019-10-28 16:09

法老婦家廚房發現13世紀古畫 8億元拍賣售出

2019-10-28 13:28

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

2019-10-28 12:21

柬埔寨小孩拖她看小屋 裡面竟全是人骨

2019-10-28 12:06
看更多

熱門文章

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

和「撞臉」閨蜜開心自拍 父母看照片急報警揭身世謎

2019-10-30 12:07

不能說的內幕！好市多員工 教你怎麼買最划算

2019-10-30 14:40

美參議院通過「台北法案」 支持台灣維繫邦交

2019-10-30 09:26

日男直播攻頂富士山卻滑倒摔下山 屍體傳已尋獲

2019-10-30 16:48

突襲巴格達迪立大功 軍犬萌照曝光名字保密

2019-10-29 21:13

電線短路 點燃史上最大加州野火

2019-10-29 23:23

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

庫德族滲透 IS首腦死於「無間道」

2019-10-29 23:32

不怕殺錯巴格達迪！美軍4大黑科技背書 粉身碎骨賴不掉

2019-10-30 10:00

IS內奸提供獵殺巴格達迪線索 可獲7.6億元部分賞金

2019-10-30 08:39

貿易協議喬不攏 傳卡在川普要求北京爆買農產品

2019-10-30 15:41

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

川普宣稱 巴格達迪頭號接班人也遭美軍殲滅

2019-10-29 21:39

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

2019-10-30 15:45

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

南韓盲人柔道選手假奪金 查出20位假殘疾運動員

2019-10-30 10:31

繼廢妃後 泰王再開除兩名寢宮官員

2019-10-30 17:28

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34

前男友借完錢竟「意外過世」 女子兩年後驚見他死而復生

2019-10-30 14:07

沒看錯！美要求韓國 在美國發生緊急情況時派兵

2019-10-30 17:11

全面回收！明天無法脫歐 英國紀念幣喊卡

2019-10-30 11:25

影／浮潛以為同伴扯腳 他見血驚覺有鯊、下秒腳被扯斷

2019-10-30 16:32

路透：美中局部貿易協議 有可能來不及在下月簽署

2019-10-30 07:40

影／封山季闖富士山還開直播 他才說滑就摔下山失蹤

2019-10-30 12:21

歐盟正式同意 英國脫歐期限延至明年1月底

2019-10-30 02:16

貿易戰效應 全球FDI大幅萎縮

2019-10-30 00:35

「我是雨男，招來三個颱風」 日本防衛大臣失言挨批

2019-10-29 21:53

北海道大學教授遭中國拘留 日學界連署表達憂心

2019-10-29 22:27

APEC川習會 傳下月17日簽臨時貿易協議

2019-10-30 00:03

這瓶威士忌 1小杯比保時捷還貴

2019-10-30 14:43

巴格達迪最後落腳地 村民以為他是外來布商

2019-10-30 02:30

中國商務部：終止對台、美、日、韓聚氯乙烯徵反傾銷稅

2019-10-30 17:20

影／隱瞞737 Max缺陷 波音執行長出席聽證會遭圍剿

2019-10-30 12:43

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16

睽違96年 英國迎來12月大選

2019-10-30 08:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top