泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失
2019-10-30 19:46聯合新聞網 綜合報導
泰國58歲女富商瓦妮（Wannee Jiracharoenying）自本月18日起便與親人斷了聯繫，直至鄰居聞到臭味報警才發現瓦妮的遺體，她遭「水泥封屍」在自家冰櫃內，且已嚴重腐爛，警方調查後發現她的帳戶已遭盜領120萬泰銖（約新台幣120萬元），信用卡及汽車也都消失不見，目前警方已獲得提款機的監視器畫面，並鎖定瓦妮的友人全力追緝中。
根據「每日郵報」和「Sinar Harian」報導，瓦妮是房地產開發商，18日她到泰國清邁的一處寺廟參拜後便與哥哥沃拉潘（Woraphan Jiracharoenying）失去聯繫，直至27日時瓦妮的鄰居聞到陣陣惡臭才發現她陳屍在自家中，警方到場後發現瓦妮遭兇手用水泥封存在冰櫃中，且手腳綑綁、頭部被套上塑膠袋，死狀相當淒慘。
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警方調查後發現瓦妮的銀行帳戶已被兇手盜領120萬，且信用卡和汽車也全數消失，目前警方已獲得了提款機的監視器畫面，並鎖定了瓦妮的友人烏姆（Oom），而烏姆在瓦妮死亡後便消聲匿跡，警察局長邦迪（Bundit Tungkhaseranee）表示他們目前正在搜索邊境的過界點，以防烏姆逃往國外，他也說「我們認為兇手犯罪的原因是為了要偷錢，因為他聽說了瓦妮經常向廟宇和醫院捐款。」，而警方目前已將瓦妮的屍體送往清邁府醫院進行鑑定，並釐清整個犯罪過程。
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