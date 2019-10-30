前男友借完錢竟「意外過世」 女子兩年後驚見他死而復生

2019-10-30 14:07 聯合新聞網 綜合報導



瑞秋與男友分手時，對方還欠她大筆金額未歸還，卻得知對方過世的消息，沒想到兩年後竟看到對方好端端在店內工作。示意圖／ingimage 分享 facebook

澳洲一名女子瑞秋（Rachel）兩年前被前男友積欠一大筆費用且失聯了，之後打到對方家裡詢問時，得知對方已經過世了，讓她十分痛心。怎料兩年後她到家鄉的一間餐館時，竟意外看到已經去世的男友，讓她滿是疑惑，希望能與前男友好好溝通。

英國《鏡報》報導，瑞秋兩年前在當地酒吧認識她的前男友，那時的她才18歲，起初就像一般情侶兩人甜蜜恩愛，後來對方因為失去工作必須向瑞秋借錢，到他們分手前，男子共向瑞秋借了數百英鎊，且僅歸還部分金額便人間蒸發。

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更奇怪的事還在後頭，瑞秋的朋友告知她男友的家具完全消失了。為了調查他的行蹤，瑞秋打給對方的媽媽，卻收到男子已經去世的回覆。瑞秋受訪時表示，回想起來雖然這聽起來很愚蠢，「在得知對方去世時，你不可能要求對方家人給你看死亡證明。」

瑞秋當時感到非常心痛，豈料兩年後，瑞秋回到家鄉，在當地的一間餐館竟意外看到「已經去世的前男友」在裡頭工作，當他想要上前向對方理論時，瑞秋被趕出了餐廳，還接到對方媽媽的指責，表示為什麼要打擾兒子害他失去工作。瑞秋表示她完全不知道發生什麼事，目前只想好好的前男友談談了解事情經過。