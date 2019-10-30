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和「撞臉」閨蜜開心自拍 父母看照片急報警揭身世謎

2019-10-30 12:07聯合新聞網 綜合報導

南非的米歇爾（Miché Solomon）和小3歲的學妹長相神似、感情甚好，但某...
南非的米歇爾（Miché Solomon）和小3歲的學妹長相神似、感情甚好，但某天學妹的父母看見兩人的自拍後，意外揭開隱藏多年的身世之謎。圖截自BBC
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現居南非的米歇爾（Miché Solomon）在學校認識了一位和自己長相相似的學妹，兩人感情甚篤，甚至以姊妹相稱。沒想到，學妹的父母看見兩人的自拍之後急忙報警，意外揭露米歇爾的身世之謎。

根據《BBC》的報導，米歇爾17歲時在學校認識了小她3歲的學妹卡希笛（Cassidy Nurse），兩人長相神似且一見如故，因此很快地就成為好朋友，米歇爾和卡希笛偶爾也會以「姐姐、妹妹」稱呼對方，感情相當好。

某一天，卡希笛將兩人的自拍合照拿給父母看，父母看了之後卻臉色大變，急忙詢問米歇爾的生日是否為1997年4月30日，並在確定生日無誤後立刻報警。原來，他們另一個女兒哲芬妮（Zephany）17年前在醫院被陌生人抱走，後來經DNA鑑定，確定米歇爾正是當年失蹤的女嬰，也就是卡希笛的親生姐姐。

米歇爾的養母拉沃娜（Lavona Solomon）應訊時表示，多年前她不小心流產卻不敢告訴家人，只好將出生僅3天的哲芬妮從醫院抱走，當作是自己的親生女兒。後來，拉沃娜因為綁架和詐欺罪被判處10年有期徒刑，目前正在監獄中服刑。

因為和閨蜜自拍意外揭露身世祕密的米歇爾得知此事之後，內心非常震驚且混亂，雖然卡希笛的父母很希望她能認祖歸宗、一家團聚，但米歇爾對親生父母感到陌生，於是，最後她仍決定使用養父母替她取的名字，繼續和養父同住，這幾年來也會定期到監獄探望當年抱走她的拉沃娜。

自拍失蹤綁架
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