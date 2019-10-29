豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15 聯合新聞網 綜合報導



這樣的車展現場，眼睛該往哪裡擺？日前，越南胡志明市SECC舉行「2019年越南車展」，其中一名車模武黃玉（Pong Kyubi）在車展中大現好身材，但過份性感的服裝及呼之欲出「豪乳」，卻引來網友撻伐，痛批武黃玉模糊了車展焦點。

綜合外媒報導，武黃玉是當天車展的show girl，她穿著一襲暗藍色連身洋裝，在「Vingroup」的新產品Vinfast LUX A2.0車輛旁，擺出各種性感的Pose，大膽的秀出自己過人的身材。從影片中可見，武黃玉疑似因連身裙太小件，在拉扯衣服的過程中不慎「露點」，但武黃玉仍不在乎他人眼光，繼續搔首弄姿，擺出專業的姿態。

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車展的影片曝光後，隨即引發當地網友討論，有網友讚嘆武黃玉的性感，也有不少網友痛批「傷風敗俗」，認為武黃玉敗壞車展氣氛、冒犯汽車品牌的形象，應該給予她懲罰。

隨後，該汽車公司也發表聲明，表示武黃玉並非公司邀請的show girl，緊急撇清關係。而武黃玉也在個人臉書分享車展影片，並表示「就只是露了一點，就被寫成這樣」、「這只是表演！」，為自己發聲。

武黃玉在車展上大秀性感身姿，卻被網友質疑模糊焦點，引發撻伐。圖取自／YouTube影片截圖 分享 facebook

武黃玉在車展上大秀性感身姿，卻被網友質疑模糊焦點，引發撻伐。圖取自／YouTube影片截圖 分享 facebook