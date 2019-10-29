天外墜落物體傳巨響 婦人驚見三星「衛星」在自家後院
2019-10-29 16:51聯合新聞網 綜合報導
上周六（26日）美國密西根州一戶人家的後院，突然從天而降一個疑似衛星的機器設備，上面還有三星（Samsung）的標誌。原來這是三星宣傳活動所使用的氣球，但因為天氣因素而提早著陸，所幸沒有造成任何人受傷。
美國《CNN》報導，女子韋爾克（Nancy Welke）上個周六在自家後院突然聽到巨響，早出一看竟發現一台儀器掉落在自家後院。這個裝置上面印有三星及「SpaceSelfie（太空自拍）」的字樣，頂部裝有太陽能板，內部還裝上兩台相機及一台三星手機。
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三星公司發布聲明稿表示，這個裝置是該公司「SpaceSelfie（太空自拍）」廣告系列活動的一部分，為了向使用者展示手機的實力，將手機升空證明其能在大氣層邊緣正常運作。然而降落的過程因天候不如預期，才會迫降在韋爾克女士家。
除了韋爾克家中的儀器外，警方還在附近的樹林中發現升空用的熱氣球，為了移除機器，警方必須封閉道路，同時關閉該區域的電源，直到將機器從樹叢及電線中拔除。三星公司事發後迅速取回機器，並向受到影響的居民表示抱歉。
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