23歲女每天傳訊給亡父 4年後她竟收到回覆

2019-10-28 16:09 聯合新聞網 綜合報導



女子過去4年每天都傳手機訊息給已離世的父親分享生活，沒想到近日竟得到了回覆。示意圖／ingimage 分享 facebook

美國阿肯色州23歲女子帕特森（Chastity Patterson）日前在臉書上分享，過去4年她每天都傳手機訊息給已離世的父親分享生活，沒想到，近日竟得到了回覆，讓她感動分享訊息內文，而此文一出，也得到十幾萬人關注。

帕特森在臉書上自述，她每天都會傳送手機訊息給4年前已離世的父親，分享每天生活的大小事。而最近一封訊息中，她回顧了過去4年的生活，如：完成大學學業、戰勝癌症、失去了友誼，又遭男友背叛等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

帕特森提到，她已經從上段不美滿的感情中走出，找到一名能託付終生的人，不過她也說，「我很害怕結婚，因為婚禮上我必須獨自走過長長的紅毯，而你並不會在身邊告訴我『一切都會順利』」、「我只說，我真的很愛你、也很想念你！」

沒想到，父親的手機號碼竟在近日回覆了帕特森，訊息中表示發訊人叫布拉德，自己並非帕特森的父親，這4年來，每天都看著她分享生活，但害怕帕特森得知真相後會難過，所以一直不敢向她說。

布拉德也說，「我的女兒在2014年8月出了場車禍離開了人世，但也因為妳的訊息，讓我重新振作起來」，他也稱讚帕特森是個不平凡的人，希望自己的女兒能像她一樣。

帕特森分享了訊息內容到臉書後，也獲得15萬個人按讚，28萬人分享，而對於父親手機號碼為何變成布拉德所有，網友則解釋，可能是用戶若逝世超過半年，門號就會被釋出供他人使用。