親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

23歲女每天傳訊給亡父 4年後她竟收到回覆

2019-10-28 16:09聯合新聞網 綜合報導

女子過去4年每天都傳手機訊息給已離世的父親分享生活，沒想到近日竟得到了回覆。示意...
女子過去4年每天都傳手機訊息給已離世的父親分享生活，沒想到近日竟得到了回覆。示意圖／ingimage
分享

美國阿肯色州23歲女子帕特森（Chastity Patterson）日前在臉書上分享，過去4年她每天都傳手機訊息給已離世的父親分享生活，沒想到，近日竟得到了回覆，讓她感動分享訊息內文，而此文一出，也得到十幾萬人關注。

帕特森在臉書上自述，她每天都會傳送手機訊息給4年前已離世的父親，分享每天生活的大小事。而最近一封訊息中，她回顧了過去4年的生活，如：完成大學學業、戰勝癌症、失去了友誼，又遭男友背叛等。

帕特森提到，她已經從上段不美滿的感情中走出，找到一名能託付終生的人，不過她也說，「我很害怕結婚，因為婚禮上我必須獨自走過長長的紅毯，而你並不會在身邊告訴我『一切都會順利』」、「我只說，我真的很愛你、也很想念你！」

沒想到，父親的手機號碼竟在近日回覆了帕特森，訊息中表示發訊人叫布拉德，自己並非帕特森的父親，這4年來，每天都看著她分享生活，但害怕帕特森得知真相後會難過，所以一直不敢向她說。

布拉德也說，「我的女兒在2014年8月出了場車禍離開了人世，但也因為妳的訊息，讓我重新振作起來」，他也稱讚帕特森是個不平凡的人，希望自己的女兒能像她一樣。

帕特森分享了訊息內容到臉書後，也獲得15萬個人按讚，28萬人分享，而對於父親手機號碼為何變成布拉德所有，網友則解釋，可能是用戶若逝世超過半年，門號就會被釋出供他人使用。

每天傳訊給亡父，4年後她收到回覆。圖片來源／臉書
每天傳訊給亡父，4年後她收到回覆。圖片來源／臉書
分享

結婚車禍
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

法老婦家廚房發現13世紀古畫 8億元拍賣售出

2019-10-28 13:28

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

2019-10-28 12:21

柬埔寨小孩拖她看小屋 裡面竟全是人骨

2019-10-28 12:06

萬聖節最強裝扮 32週孕婦巧扮「肥宅索爾」

2019-10-27 20:12

不是在拍電影！美籍男身中16槍後步行3公里到醫院 警方：奇蹟

2019-10-27 13:25

19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-26 21:04

結局神展開！阿嬤斷氣冷凍3天準備火化 突然呼吸眨眼

2019-10-26 09:30

熱門文章

被軍犬追著跑！川普：IS首腦拖著3個孩子 哭叫引爆炸彈自盡

2019-10-27 21:44

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

2019-10-28 12:21

川普證實 IS首腦巴格達迪已死

2019-10-27 21:27

龍象共舞？習近平和尼泊爾簽廿項協議 印度急也來不及了

2019-10-28 10:00

讀這個碩士真的可以加薪？金融時報管理學碩士排行出爐

2019-10-28 08:38

美軍半夜炸IS 直升機、戰機、偵察機轟隆作響4小時

2019-10-27 19:36

「就像看電影」白宮發布川普在戰情室觀看IS任務照片 殺氣騰騰

2019-10-27 23:07

IS首腦巴格達迪身亡 川普：死得像膽小鬼

2019-10-28 00:20

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top