法老婦家廚房發現13世紀古畫 8億元拍賣售出
2019-10-28 13:28聯合新聞網 綜合報導
義大利大師齊瑪布（Cimabue）的畫作「受嘲弄的基督」日前在法國一名老婦家中發現，鑑定公司原估計價格將落在400萬至600萬歐元，但經公開拍賣後，最終以2400萬歐元售出。
根據「路透社」報導，一幅13世紀意大利大師齊瑪布（Cimabue）的遺失畫作，日前在一名法國婦人家中的廚房裡發現，婦人一直認為，這幅畫作是古老的宗教標誌，沒有什麼特別的價值，沒想到經鑑定後，發現它竟是義大利大師齊瑪布（Cimabue）的遺作。而鑑定公司原估計，作品售價約落在400萬至600萬歐元左右，不過，最終卻以2400萬歐元（約新台幣8.12億元）的價格售出，比拍賣前所預估的價錢多了4倍。
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報導指出，巴黎鑑定公司圖爾昆（Turquin）表示，「受嘲弄的基督」是畫家齊瑪布（Cimabue）1280年的作品，這幅畫可算是藝術史上相當重要的畫作，不過，此畫僅有26x20公分，應是一組大型雙聯畫中的其中一幅，可能是在19世紀時，被經銷商拆開販售為求更好的售價。
此次拍賣，拍賣行並無透露競標者的身份，但表示，競標者有部分是來自國外的博物館，而這也是齊瑪布（Cimabue）的畫作首次在市上販售。
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