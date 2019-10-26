親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-26 21:04香港01 記者安祖娜／報導

髮型屋及時尚品牌老闆華特周一於辦公室見到19歲員工哈比爾放工後留下來以電飯煲煮食...
髮型屋及時尚品牌老闆華特周一於辦公室見到19歲員工哈比爾放工後留下來以電飯煲煮食。（fb「Azri Walter」圖片）
分享

對於打工仔來說，能遇到明白事理的上司已值得萬分感恩，而遇到願意體諒自己及伸出援手的老闆，更是如中獎般幸運。日前馬來西亞一名19歲打工仔放工後留於公司，悄悄蹲在地上煮飯，被剛好回來的老闆撞破。老闆細問之下得知，員工因家境清貧，一出糧已將薪金全數寄給媽媽作家用，覺得非常感動，不但請他到餐廳食大餐，更於facebook發文稱讚該員工。

來自馬來西亞、31歲的華特（Azri Walter）是一位髮型屋及時尚品牌老闆，他早前於fb發文，指本周一（21日）放工時間返回公司時，發現本應無人的辦公室竟然還亮着燈，之後更於其中一張桌子下發現人影，走近才看到19歲男員工哈比爾（Habil）正蹲在地上以電飯煲煮食。

哈比爾見到老闆即感到非常緊張，生怕老闆會怪罪，不斷道歉稱：「對不起，我整天也未吃飯，我在煮飯。」華特聞言感到奇怪，指公司剛於該星期出糧，薪金為1000令吉（約7300元新台幣）的哈比爾理應可應付外出用餐的費用，遂問他為何不到公司附近的餐廳。

面對老闆的提問，哈比爾馬上站起來回答，指自己家境清貧，父親幾年前不幸去世，家中只有媽媽獨力養家，故為了減輕家庭負擔，年紀輕輕的他決定離鄉背井打工幫補家計，「我本周賺到的錢都已交給媽媽，儘管她沒有要求，但我覺得我應該這樣做，她可以用這些錢供養我的弟妹」。

哈比爾又說，只要媽媽仍在世，也要好好孝順她，「我不知媽媽會在我身邊多久，所以我想在她還活着的時候令她開心，我做到或能承諾的不多，但我可以努力賺錢」。華特聽到哈比爾的故事深受感動，擁抱了他一下以示鼓勵，同時邀請他一起吃晚飯，帶哈比爾到餐廳，點了一整桌燒雞、肉丸等食物。

華特事後於帖文表示，對哈比爾的經歷身同感受，因自己也並非出身自富裕家庭，直言員工的故事令他獲益良多，期望以事件提醒大家要把握機會感謝父母，不要愛得太遲。帖文獲當地網民瘋傳，哈比爾事後受訪時感謝為他打氣、甚至提出可資助他生活費用的好心網民，又表示將會繼續將家人放於首位。

華特得知哈比爾於公司煮食的原因是為了省錢用作供養家人，覺得非常感動，遂邀請他一起...
華特得知哈比爾於公司煮食的原因是為了省錢用作供養家人，覺得非常感動，遂邀請他一起吃晚飯以示鼓勵。（fb「Azri Walter」圖片）
分享

延伸閱讀：

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

網民呻幫親戚打工苦水　力數老闆4宗罪：到底我係人定你嘅囚犯？

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞打工
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

結局神展開！阿嬤斷氣冷凍3天準備火化 突然呼吸眨眼

2019-10-26 09:30

日本陪酒女曾被客人嫌醜 靠奇招3天賺7千萬

2019-10-25 12:01

韓國將辦史上首次18禁考試 高分者可獲「性愛資格證」

2019-10-24 16:34

「5公分蛋糕裝飾吃下肚」 60歲阿伯喉嚨爆痛一周險喪命

2019-10-24 14:42

影／另類駕訓班！美科學家教會老鼠開車 發現有助紓壓

2019-10-24 12:59

3女童與「245隻動物」同住超髒垃圾屋 父母與小三被控虐待兒童

2019-10-24 12:28

熱門文章

在冷凍貨櫃向母道別！英國貨車命案傳一女為越南人

2019-10-25 22:07

貨櫃車內留血手印！部分被害人來自六個越南家庭

2019-10-26 11:23

女兒偷渡殞命 越南父慟：以為路線安全 早知就不讓她去

2019-10-26 16:30

結局神展開！阿嬤斷氣冷凍3天準備火化 突然呼吸眨眼

2019-10-26 09:30

偷渡客慘死貨櫃車 集團頭目疑為福建知名「人蛇之母」

2019-10-26 12:04

美國3死囚伏法 寧願選擇電椅死也不願注射死

2019-10-26 13:51

保時捷飆180公里！孕婦慘遭撞死肚內胎兒無緣出生

2019-10-26 11:03

日本千葉縣豪雨成災 一些駕駛人被沖走至少8死2失蹤

2019-10-26 09:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top