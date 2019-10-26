19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-26 21:04 香港01 記者安祖娜／報導



髮型屋及時尚品牌老闆華特周一於辦公室見到19歲員工哈比爾放工後留下來以電飯煲煮食。（fb「Azri Walter」圖片） 分享 facebook

對於打工仔來說，能遇到明白事理的上司已值得萬分感恩，而遇到願意體諒自己及伸出援手的老闆，更是如中獎般幸運。日前馬來西亞一名19歲打工仔放工後留於公司，悄悄蹲在地上煮飯，被剛好回來的老闆撞破。老闆細問之下得知，員工因家境清貧，一出糧已將薪金全數寄給媽媽作家用，覺得非常感動，不但請他到餐廳食大餐，更於facebook發文稱讚該員工。

來自馬來西亞、31歲的華特（Azri Walter）是一位髮型屋及時尚品牌老闆，他早前於fb發文，指本周一（21日）放工時間返回公司時，發現本應無人的辦公室竟然還亮着燈，之後更於其中一張桌子下發現人影，走近才看到19歲男員工哈比爾（Habil）正蹲在地上以電飯煲煮食。

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哈比爾見到老闆即感到非常緊張，生怕老闆會怪罪，不斷道歉稱：「對不起，我整天也未吃飯，我在煮飯。」華特聞言感到奇怪，指公司剛於該星期出糧，薪金為1000令吉（約7300元新台幣）的哈比爾理應可應付外出用餐的費用，遂問他為何不到公司附近的餐廳。

面對老闆的提問，哈比爾馬上站起來回答，指自己家境清貧，父親幾年前不幸去世，家中只有媽媽獨力養家，故為了減輕家庭負擔，年紀輕輕的他決定離鄉背井打工幫補家計，「我本周賺到的錢都已交給媽媽，儘管她沒有要求，但我覺得我應該這樣做，她可以用這些錢供養我的弟妹」。

哈比爾又說，只要媽媽仍在世，也要好好孝順她，「我不知媽媽會在我身邊多久，所以我想在她還活着的時候令她開心，我做到或能承諾的不多，但我可以努力賺錢」。華特聽到哈比爾的故事深受感動，擁抱了他一下以示鼓勵，同時邀請他一起吃晚飯，帶哈比爾到餐廳，點了一整桌燒雞、肉丸等食物。

華特事後於帖文表示，對哈比爾的經歷身同感受，因自己也並非出身自富裕家庭，直言員工的故事令他獲益良多，期望以事件提醒大家要把握機會感謝父母，不要愛得太遲。帖文獲當地網民瘋傳，哈比爾事後受訪時感謝為他打氣、甚至提出可資助他生活費用的好心網民，又表示將會繼續將家人放於首位。

華特得知哈比爾於公司煮食的原因是為了省錢用作供養家人，覺得非常感動，遂邀請他一起吃晚飯以示鼓勵。（fb「Azri Walter」圖片） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》