結局神展開！阿嬤斷氣冷凍3天準備火化 突然呼吸眨眼

2019-10-26 09:30 聯合新聞網 綜合報導



70歲的菲妮·索帕約恩（Phinij Sopajorn）於10月20日被醫院宣告死亡。 圖／太陽報 分享 facebook 泰國一名70歲的阿嬤菲妮·索帕約恩（Phinij Sopajorn），10月20日因為甲狀腺腫脹在醫院去世，她被冷凍3天後帶到火化場，結果竟在進入焚化爐前突恢復呼吸，並且閃了下眼睛，醫護人員緊急幫她進行CPR，宣布她還活著，這奇蹟似的結局讓人相當訝異。

據《太陽報》報導，70歲的菲妮·索帕約恩因為甲狀腺腫脹在醫院去世，醫生讓她的家人帶到當地寺廟冷凍3天，直到她被帶到將被火化的地方，在屍體進入焚化爐前，老公塔溫（Thawin）先執行用濕絨布洗臉的傳統習俗，但這時塔溫注意到菲妮輕輕的呼吸，並且看到她眼睛閃爍。

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塔溫緊急連絡醫護人員，醫護人員到場後緊急對菲妮進行心肺復甦術，最後宣布菲妮還活著，家人也用熱水袋及暖風扇讓她提高體溫，並送回家中休息。

塔溫表示在放菲妮進入棺材前，就覺得她身體沒僵硬，便幫她洗了澡，感覺她的身體還在活動，塔溫也是在火葬前最後接觸她的人，他心裡希望菲妮能過上幸福的下輩子，結果就發現她的眼睛開始動，塔溫對於菲妮「復活」相當開心，連小孩都以為是爸爸的幻覺，但媳婦是一名醫師，經檢查後發現菲妮確實活著，只是脈搏較微弱。