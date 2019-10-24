韓國將辦史上首次18禁考試 高分者可獲「性愛資格證」

2019-10-24 16:34 香港01 珍露姐姐



考試宣傳海報／Facebook@redholics圖片 分享 facebook

猜猜韓國人的「第一次」平均在幾歲發生？根據韓國疾病管理本部的統計，韓國的青少年平均於13.6歲便發生了首次性關係。隨著時代變遷，人對性的態度也越來越開放。有機構更會於11月在首爾熱門景點弘益大學附近舉行性愛考試！

在Facebook上擁有超過9萬名粉絲的韓國性愛話題專頁「REDHolics」(레드홀릭스)日前宣布，將於11月9日韓國時間下午2時至5時，在首爾弘大舉行「第一屆性愛資格評價考試」。獲得一定分數的參加者，將會獲得一張「性愛資格證」。

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當天的活動會分為3部份：第一部分為50分鐘的考試，第二部分為30分鐘的休息時間及資格證拍攝時間，最後為考試答案分析及性愛講座。獲得80分或以上的參加者將會獲頒「1種普通資格證」，而60分至79分的參加者將獲頒「2種普通資格證」。所有參加者都需要付交2萬韓圜（約新台幣521元）報名費，而參加對象沒有任何限制。

考試內容方面，主要出自一本性教育書本《女兒兒子guide》的內容，所有與性愛有關的主題都有機會出現，難易度分為初級及中級。除了填充題、選擇題之外，亦會有多條讓參加者自由發揮的開放式問題。

消息傳出後，網民的反應非常熱烈。主辦方於Facebook上表示，收到很多來電詢問細節，強調「這是一場真實的活動，但考試之中沒有『真人示範環節』！」

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文章授權轉載自《香港01》