「5公分蛋糕裝飾吃下肚」 60歲阿伯喉嚨爆痛一周險喪命

2019-10-24 14:42 聯合新聞網 綜合報導



男子的食道卡著5公分的蛋糕裝飾，上面還寫著「母親節快樂」。圖擷自 Daily News 分享 facebook

美國一位60歲男子在慶祝母親節時，吞下了一個杯子蛋糕，但接下來的一個禮拜他開始感到喉嚨疼痛、吞嚥困難，甚至還有發燒的問題，而在接受電腦斷層掃描後，醫生發現他的食道中有一個5公分的粉紅色異物，而這正是蛋糕上的裝飾品，這個異物已經造成男子食道穿孔，而專家也表示若不及時治療，食道破裂就會造成感染，在數小時內喪命。

根據英國《每日郵報》報導，這位男子曾因為喉嚨疼痛的症狀去過急診，但在照射X光後並沒有發現異狀，所以就出院了，但身體卻沒有好轉，反而出現發燒、吞嚥困難的情況，因此求助於約翰．霍普金斯大學醫學院（The Johns Hopkins University School of Medicine），醫生們為他做電腦斷層掃描，意外地發現男子的食道卡著一個異物。

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醫生為男子做消化道內窺鏡檢查時，也發現有食物殘渣覆蓋著這個粉紅色異物，證實為杯子蛋糕上的裝飾，這個裝飾在男子的食道上切開一個小口，導致食道穿孔和發炎現象，所幸男子在住院4天後即恢復正常飲食並出院了，而該案例也被發表在期刊《急診醫學雜誌》上。

霍普金斯大學醫學院的醫療團隊表示食道穿孔可能會使食物或液體溢出並進入人體，如果沒有盡快處理將會導致感染，並可能在數小時內喪命，而大約有18%的患者會致死。