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3女童與「245隻動物」同住超髒垃圾屋 父母與小三被控虐待兒童

2019-10-24 12:28聯合新聞網 綜合報導

3位女童居住的屋子內堆滿垃圾和動物排泄物。圖擷自Facebook
3位女童居住的屋子內堆滿垃圾和動物排泄物。圖擷自Facebook
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美國佛羅里達州埃濟沃特的警方近期發現一間超髒垃圾屋，房屋內有「245隻動物」，包括：老鼠、狗、貓、刺蝟等動物，屋內也堆滿了垃圾和動物的屎尿，但卻有3位不到10歲的女童住在房子內，目前警方表示女童們已被送往與其他家人同住，而她們的父母和她們父親的女友皆被以虐待兒童和動物起訴。

根據「華盛頓郵報」報導，女童們的父親尼爾森（Gregg Nelson）準備終止與妻子和住家女友的關係，並帶走3個女兒，但卻被妻子拒絕，因此才以「房子不適合孩子居住」的理由報警，事情才得以曝光，警官安東尼（Anthony Binz）到場後便聞到濃濃的氨味，雖然尼爾森的妻子以正在清理房屋並重新安置動物的理由阻擋他進入，但安東尼還是進到了屋內。

當安東尼一踏入屋內，便看到各種動物，有些動物被關在籠內、坐在自己的排泄物上，整間房屋堆滿了垃圾並充滿了動物的屎尿，而大部分的動物似乎有跳蚤，甚至還被毛囊蟲寄生，屋內甚至還有一些動物的屍體，安東尼表示這是他當刑警5年來看過最差的住所。

而安東尼也在屋內找到了3位女童，她們的年紀分別為7歲、9歲和10歲，她們同住在一間房間內，而房間裡的地板堆滿了垃圾，事後調查發現屋內總共有245隻動物，包含4隻狗、2隻貓、9隻豚鼠、12隻兔子、4隻倉鼠、10隻蜜袋鼯、1隻刺猬、14隻鳥和95隻小白鼠、60隻灰鼠和23隻灰鼠寶寶等，而這些動物也被送往埃濟沃特的動物收容所中。

警方也將3位女童安置在其他親戚家中，至於3位大人則是被以3項虐待兒童和66項虐待動物的罪名逮捕，而女童們和動物們正在接受社區機構的幫助，從身體或心理受影響的狀況中恢復。

動物收容所屍體虐童虐狗
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