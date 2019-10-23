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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

她騎單車漫遊慘摔車 仙人掌扎滿喉嚨身體

2019-10-23 17:22聯合新聞網 綜合報導

這名女子因單車失控連人帶車衝入灌木叢中，導致仙人掌扎滿喉嚨和身體。圖擷自Yout...
這名女子因單車失控連人帶車衝入灌木叢中，導致仙人掌扎滿喉嚨和身體。圖擷自Youtube
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有些人把騎單車作為日常的休閒娛樂，但在騎車的過程中需注意安全，以免摔車受傷。美國一對夫妻日前騎單車出遊，但在行經一條小徑時，妻子的單車卻突然失控，導致她整個人摔進灌木叢當中，而丈夫則是用手機錄下了整個過程，只見妻子爬起時喉嚨和身體扎滿了仙人掌，畫面相當驚人。

根據英國《每日郵報》報導，這對夫妻正騎著單車行經美國亞利桑那州（Arizona）的沙漠，但妻子的單車卻突然失控往前方的灌木叢衝去，當下女子大聲喊了「不」，但還是連人帶車整個摔落，丈夫則是在一旁錄下了整個過程，事後女子自行從灌木叢中起身，但她的喉嚨和身體已被仙人掌扎滿，連手臂也被劃出血來。

丈夫拿起樹枝將女子身上的仙人掌塊一個個撥掉，每撥掉一塊女子都必須深呼吸一口氣，整個過程相當痛苦，雖然丈夫試圖安慰她，但女子脖子到胸前的6大塊仙人掌扎得太深，導致女子激動大罵，她對著丈夫說「我還沒準備好」、「不要碰我」，所幸丈夫最後成功將大部分的仙人掌刺順利移除。

許多網友在看完影片後也紛紛留言，「要隨時佩戴防護裝備。」、「下次應該穿得適當一點。」、「看起來她鼻子上還有東西堵住了！」、「我的臉也曾經被灌木叢刺到過。」

單車夫妻
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