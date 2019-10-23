一同自拍見學生手機螢幕裂痕 歐普拉大方送iPhone新機

2019-10-23 16:49 聯合新聞網 綜合報導



歐普拉出席莫爾豪斯學院活動，與學生自拍時發現對方手機裂開，竟大方贈送新機。圖擷自 Youtube 分享 facebook

美國知名脫口秀主持人歐普拉，最著名的是她會在節目中送觀眾大禮，現在節目雖已停播，但她仍不改大方本性。8日歐普拉到亞特蘭大莫爾豪斯學院（Morehouse College）捐款，碰上學生和自己自拍，當她發現該學生的手機螢幕破裂，她竟二話不說送該名學生最新的iPhone11 Pro。

據美國《Inside Edition》報導，這個月8日歐普拉到亞特蘭大莫爾豪斯學院，慶祝該校實施「歐普拉獎學金計畫」30周年，同時歐普拉也捐出大筆款項。就在活動結束後，有學生上前想和歐普拉自拍。

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當學生拿出手機後，歐普拉看到學生手機的螢幕有裂痕，當時她幽默的說：「你看我在你破掉的螢幕裡。」逗得兩個學生哈哈大笑。令人意想不到的是，過沒幾天，歐普拉竟送給這名學生一台要價美金999元（約新台幣3萬元）的iPhone11 Pro，讓手機的主人驚喜不已。

歐普拉在附上的字條中寫道：「我們不能讓你用破掉的螢幕看這個世界，你一定會喜歡這個新相機。」手機的主人耶索佛（Olufemi Yessoufou）受訪時表示，他完全不敢相信有這種事，「我想跟她說，非常謝謝妳一直做妳原本的樣子。」