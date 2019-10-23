水瓶藏針孔偷拍比基尼辣妹 變態男被識破瘋狂逃跑
2019-10-23 14:53聯合新聞網 綜合報導
針孔攝影機往往會被有心人士不當使用，因此民眾無論在何種環境都需提高警覺，以免被偷拍。日前一位墨西哥女子到澳洲知名觀光海灘上做日光浴時，遭一位詭異男子在身旁丟棄保特瓶，當她準備撿起丟掉時，卻發現瓶身有一顆小鏡頭，瓶內的記憶卡更藏著多部偷拍影片。
根據英國《太陽報》報導，這位墨西哥女子名叫米歇爾（Michelle Montcourt），她正從墨西哥返回澳洲度假，並在沙灘上做日光浴，突然一位年約30多歲的男子將一瓶寶特瓶丟到她身旁，她說「我不敢相信他把垃圾留在沙灘上，所以我撿起寶特瓶想將它扔掉，卻發現裡面有一個隱藏的相機。」，而當米歇爾發現針孔攝影機時，那位男子卻狂奔逃離現場。
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事後米歇爾將寶特瓶帶回家，發現瓶內有32GB的記憶卡，裡面有多部偷拍影片，除了有她和小孩被偷拍的影像，也有其他做日光浴被偷拍的人，因此她提醒當地人注意，並表示「我們需要彼此支持，影片裡的人可能是您的母親或小孩。」之後米歇爾也已將這個瓶子交給警方保管調查。
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