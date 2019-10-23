學生上古文課全打瞌睡 老師奇招逼出超多高材生

2019-10-23 15:05 香港01 記者抹茶仔／報導



管野老師為了不讓學生在上古文時睡著，自編Rap教學法，據學生表示這種教法比較容易記。圖擷自 Youtube 分享 facebook

上課打瞌睡乃學生日常，特別是面對超沉悶的古文。每次聽到老師唸文章，就像被施了催眠魔法一樣，眼皮愈來愈重...

日本有位熱血教師面對相同問題，不過他卻以新潮的教學方式激發學生的潛能。

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正經老師變Rapper

管野泰久於廣島市修道中學高等學校任教，他表示每逢上古文課時，學生們都馬上打瞌睡，令他十分苦惱。

他為了勾起學生的興趣，跑去自學Rap，上課時更抬著音響，變裝成新潮Rapper，將古文知識Rap到學生腦中，意外成就超多高材生。

管野老師與學生的關係也十分好，每年都會以行動支持應屆考生，如今年剃光頭；去年則是減肥12kg。

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文章授權轉載自《香港01》