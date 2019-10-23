光吃飯就會醉酒測超麻煩 男子罹罕病體內自釀酒精
2019-10-23 13:11聯合新聞網 綜合報導
喝酒開車相當不可取，但美國北卡羅萊納州一名男子沒有喝酒，測出來的酒精濃度卻高達0.2%，大約等於喝了10杯啤酒。原來男子患有罕見的自釀酒精綜合症（Auto-brewery syndrome），而這種病症也帶給他的生活許多困擾。
英國《太陽報》21日報導，這名男子的狀況被里奇蒙大學（Richmond University）研究人員刊登在胃病相關的公開醫學期刊上。這位匿名的46歲男子，2011年開始出現抑鬱、記憶力衰退及攻擊行為，後來在一次酒精測試中因未通過而受罰，儘管他堅稱他並無喝酒，但體內仍檢測出高達0.2%的酒精含量。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
男子的家人得知此事後，說服他到俄亥俄州接受治療，經過檢查，發現男子的糞便中出現「啤酒酵母」，醫生懷疑他可能罹患「自釀啤酒綜合症」，只要攝碳水化合物，腸道內細菌就會將它轉換為酒精，令男子出現酒醉甚至是酒精中毒的症狀，間接影響生活。
醫師認為，男子因為在2011年因拇指受傷接受抗生素治療，抗生素使他體內微生物數量失去平衡，因而引發病症，這種案例相當罕見，過去30年只有5起類似案例。目前男子在接受治療後，配合不定期的呼氣檢查，已恢復正常飲食生活。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
留言