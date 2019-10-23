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光吃飯就會醉酒測超麻煩 男子罹罕病體內自釀酒精

2019-10-23 13:11聯合新聞網 綜合報導

美國一名男子罹患「自釀酒精綜合症」，明明沒有喝酒，身體確會自釀酒精，產生酒醉症狀...
美國一名男子罹患「自釀酒精綜合症」，明明沒有喝酒，身體確會自釀酒精，產生酒醉症狀。圖取自ingimage
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喝酒開車相當不可取，但美國北卡羅萊納州一名男子沒有喝酒，測出來的酒精濃度卻高達0.2%，大約等於喝了10杯啤酒。原來男子患有罕見的自釀酒精綜合症（Auto-brewery syndrome），而這種病症也帶給他的生活許多困擾。

英國《太陽報》21日報導，這名男子的狀況被里奇蒙大學（Richmond University）研究人員刊登在胃病相關的公開醫學期刊上。這位匿名的46歲男子，2011年開始出現抑鬱、記憶力衰退及攻擊行為，後來在一次酒精測試中因未通過而受罰，儘管他堅稱他並無喝酒，但體內仍檢測出高達0.2%的酒精含量。

男子的家人得知此事後，說服他到俄亥俄州接受治療，經過檢查，發現男子的糞便中出現「啤酒酵母」，醫生懷疑他可能罹患「自釀啤酒綜合症」，只要攝碳水化合物，腸道內細菌就會將它轉換為酒精，令男子出現酒醉甚至是酒精中毒的症狀，間接影響生活。

醫師認為，男子因為在2011年因拇指受傷接受抗生素治療，抗生素使他體內微生物數量失去平衡，因而引發病症，這種案例相當罕見，過去30年只有5起類似案例。目前男子在接受治療後，配合不定期的呼氣檢查，已恢復正常飲食生活。

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