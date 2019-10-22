抖音海外版 一度驚現「伊斯蘭國」影片

2019-10-22 21:02 德國之聲 德國之聲



社交媒體應用 TikTok公司員工周二（10月22日）稱，"伊斯蘭國"（ISIS）的宣傳賬戶已經從該平台上刪除。這是TikTok发生的最新一起醜聞。

由中國的互聯網公司字節跳動（bytedance）創建的TikTok去年在全球範圍內達到約5億用戶，成為最受歡迎的社交應用程序之一。

TikTok的一名員工告訴法新社，該平台刪除了大約10個发布"伊斯蘭國"視頻的帳戶。這位不願透露姓名的工作人員說："其中只有一個視頻在刪除之前的觀看次數達到了兩位數。"

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最先報道該事件的是《華爾街日報》。該報发表於周一的報道說，這些視頻呈現了抬屍游街的情景，其中"伊斯蘭國"武裝人員帶著槍。根據《華爾街日報》報道，經社交媒體監督機構 Storyful確認，這些視頻大約來自兩個賬戶。

TikTok公司在通過電子郵件发送給法新社的一份聲明中說："TikTok絕不容許出現煽動恐怖主義的內容。一經发現，我們將永久禁止此類帳戶和相關設備。我們還將不斷提升嚴格的控制措施，以主動監測可疑活動。"

"伊斯蘭國"在伊拉克和敘利亞的"哈裡发"已經在3月被擊潰，但是該組織仍然活躍在中東、非洲和亞洲的一些國家，並且通過在線活動招募"聖戰"分子。

TikTok平台允許用戶創建和共享15秒的短視頻，頗受青少年歡迎。

Storyful的主編戴維森（Darren Davidson）說："與其他以交友或社區為中心的平台不同，TikTok的特征是不斷湧現新內容。"

他說：" ISIS发布的內容的確違反了TikTok的規則，但是TikTok的管理模式導致難以監管並徹底清除。"

TikTok多次出現爭議事件。今年4月，印度法院對它頒发臨時禁令止，理由是它涉嫌散播兒童色情。

TikTok在孟加拉國也被禁止。在美國，它則因為非法收集兒童信息而遭遇巨額罰款。

該公司反駁了這些指控，聲稱自己遵守了所在地的隱私保護法律。

TikTok在中國版有一個家喻戶曉的名字，那就是"抖音"。

張平/ 達揚（法新社）

【 本文章由德國之聲授權提供】