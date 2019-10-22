「要活得比你好」產後暴肥遭嫌棄 她鏟肉40公斤怒休夫

2019-10-22 21:11 香港01 記者向樂高／報導



韓國媽媽Jiwon產後體重飆升至85公斤，甚至還被老公嫌棄，最後成功減去40公斤。 圖擷自 IG 分享 facebook

不少媽媽都會面對產後體型難以回復的問題，南韓一名女子產後體重升至86公斤（約190磅），更患上產後抑鬱，不過丈夫不但沒有加以體諒，更開始嫌棄她。這位媽媽決心減肥，成功減去近40公斤（88磅），但丈夫竟不懂欣賞，媽媽明白到要活得比你好，變美後向丈夫提出離婚，自己照顧女兒，並在YouTube分享自己的減肥心得。

5年前該名韓國媽媽Jiwon產後體重飆升至86公斤，更患上產後憂鬱症，令她最傷心的是，丈夫開始嫌棄她。為了控制失控的體重和挽回丈夫的愛，她不斷嘗試減肥、變靚，「我決定節食，就是希望丈夫能了解我多一點，我想擁有一個和樂融融的家。」

Jiwon靠日吃六份小量的輕食，加上運動鍛煉，幾經努力成功在10個月內減去40公斤，體重降至46公斤（約101磅）。不過丈夫仍然不懂珍惜她，更對她說：「你好可怕，看到你就讓我起雞皮疙瘩」，此話讓Jiwon完全死心，她終於決定離婚，獨自撫養女兒。

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瘦下來之後，Jiwon如重獲新生，樣貌和氣質都有很大變化，她亦不時在YouTube頻道及Instagram分享減肥心得及食譜，以及與女兒的生活照片，證明自己一個也可以活得比你好。

5年前該名韓國媽媽Jiwon產後體重飆升至86公斤。 圖擷自 IG 分享 facebook Jiwon幾經努力成功在10個月內減去40公斤。 圖擷自 IG 分享 facebook Jiwon幾經努力成功在10個月內減去40公斤。 圖擷自 IG 分享 facebook Jiwon不時在YouTube頻道及Instagram分享減肥心得及食譜，以及與女兒的生活照片。 圖擷自 IG 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》