保母生子親爸竟是受照顧11歲男童 她性侵兒童被重判20年

2019-10-22 16:20 聯合新聞網 綜合報導



28歲的瑪麗莎因性侵雇主孩子而懷孕，被法院判處20年有期徒刑。圖擷自 Youtube 分享 facebook

父母礙於工作無法陪伴孩子，便可能請保母到府照顧，然而若請到不好的保母可能會引狼入室。美國佛羅里達一名女子瑪麗莎（Marissa Mowry）在擔任保母時性侵雇主男童，因而懷孕產下嬰兒東窗事發，被依性侵兒童判處20年有期徒刑。

英國《每日郵報》18日報導，28歲的瑪麗莎5年多前照顧一位11歲的男童，期間她曾性虐待男童至少15次，該年10月瑪麗莎懷孕並生了小孩，她的雇主以為是她與男友的孩子，還很開心的前來探望。

2017年瑪麗莎因被指控虐待兒童遭到逮捕，她才供稱2014年生下的小孩，親生父親就是她所照顧的11歲男童。讓雇主一家相當震驚。而根據調查報告顯示，瑪麗莎育有兩子，除了11歲男童的小孩外，另一名孩子則是她擔任其他戶家長的保母時，性侵該戶男童而懷孕的。

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上周三法院宣判瑪麗莎20年刑期，而孩子則由目前17歲讀高中的受害者撫養，雇主媽媽表示，瑪麗莎虐待孩子的行為讓她感覺被背叛，「我幾乎當她是我的第二個女兒」。另外，她也說自己兒子在當父親方面非常出色。