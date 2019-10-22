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糗大！和小自己22歲女友家人見面 媽媽竟是國中初夜床伴

2019-10-22 14:48聯合新聞網 綜合報導

示意圖，一名男網友與女友家人見面，沒想到女友媽媽是自己國中初夜對象。圖取自ing...
示意圖，一名男網友與女友家人見面，沒想到女友媽媽是自己國中初夜對象。圖取自ingimage
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老少配在現今的社會不算少見，年齡差距已不是問題。不過美國有位男子和一位小自己22歲的女子交往，與對方家人見面時才發現，女友的媽媽竟是國中時破處的對象，氣氛瞬間變得相當尷尬。

這名男網友在「Reddit」上分享，今年48歲的他與小自己22歲的女友交往兩年之久，期間只與女方的爸爸見過一面，對方的父親雖然不認可兩人的年齡差距，但他父女兩感情很好，加上對方父親認為網友人不錯，便同意讓兩人交往下去。

原po表示，他很少聽到女友提起自己的媽媽也不曾過問，直到一個月前的一個周末，女友媽媽主動提出想要見面，原po於是迅速安排與女友家人的晚餐。沒想到一見面竟發現，對方竟是他國中時，奪走原po初夜的那個人。

當下的氣氛相當尷尬，原po承認和前女友的女兒交往的確有點奇怪，女友的媽媽也希望原po能和女兒分開，但原po拒絕，表示兩人已討論過未來，但還是有點失落。許多網友看完紛紛留言：「只要你不是你女友的爸爸就好」、「我的天阿！這就是所謂的緣分嗎？」

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