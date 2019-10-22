影／英國最多孩子家庭喜迎第22胎 出門旅行如軍事行動

2019-10-22 09:47 香港01 記者方蕙珊／報導



「超級媽媽」拉德福德一家是全英國迄今擁有最多小孩的家庭。圖擷自 FB 「The Radford Family」 分享 facebook

英國「超級媽媽」拉德福德（Sue Radford）雖然年屆44歲，並與丈夫已育有21名子女，可是她仍「意猶未盡」，近日再度造人成功，隨即急不及待透過社交網公布喜訊。

拉德福德與丈夫諾埃爾（Noel）居於英國蘭辛郡，兩人之所以廣為人熟識，皆因他們是名副其實的「多仔公」、「多仔婆」，兩夫婦過去30年先後誕下21名子女，最大的一名今年已30歲，最小的僅18個月大，是英國迄今最多孩子的家庭。

原本接受了結紮手術的諾埃爾因為想繼續生小孩而「解結」，雖然與妻子已榮升祖父母，拉德福德近年更表明會「封肚」，但二人仍相當恩愛，結果還是愈生愈多。拉德福德早前透過YouTube分享腹中肉的超聲波相片，宣布再度有喜，預產期為明年4月。

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全家去旅行猶如「軍事行動」

拉德福德懷胎15周，即將知道未來孩子的性別，她難掩心中喜悅：「好想知今次能否湊夠11個，感覺上腹中的是一個男孩子。」

拉德福德與丈夫要養活一屋廿幾口絕非易事，但二人並無申領救濟金，只是每周領取政府發放的170鎊兒童福利金過活，大部分生活費是靠家族經營的麵包店支撐。

全家每日單是早餐就要消耗18品脫的牛奶、三公升的果汁以及三盒穀物片；去年聖誕節，他們更「鯨吞」了三隻火雞、3.5公斤馬鈴薯、土豆56個約克郡布丁(Yorkshire pudding)和大量蔬菜。

拉德福德坦言每次全家去旅行，各人衣服均要放入垃圾袋中並貼上標籤識別，猶如進行「軍事行動」般大陣仗。

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文章授權轉載自《香港01》