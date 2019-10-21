好「胸」高爾夫正妹球員 揮竿引70多萬人按讚觀看

2019-10-21 21:36 聯合新聞網 綜合報導



近日佩琪在自己的instagram上PO出一段揮竿練習的影片，才不到幾天就吸引超過70萬粉絲觀看，姣好身材一覽無遺。圖擷自 _paige.rene 分享 facebook

美國25歲高爾夫球好手佩琪．斯皮拉娜（Paige Spiranac）因為傲人的上圍加上打球時常穿著性感火辣的運動衣，吸引大批粉絲關注。近日她又在自己的instagram上PO出一段揮竿練習的影片，才不到幾天就吸引超過70萬粉絲觀看，姣好身材「胸前風景」一覽無遺，配上甜美的笑容讓網友紛紛被美暈直呼「不知道該看哪顆球好」。

根據英國《每日星報》報導，佩琪過去是一名體操選手，後來因為受傷才轉換跑道打高爾夫球，剛好她對高爾夫也有極大的興趣，在聖地牙哥大學就讀時還參加了高爾夫球隊，球技也還在水準之上。但吸引大眾目光的並非她的球技，而是火辣的身材和天使臉孔，佩琪當然也「不藏私」的時常分享自己的性感照片，每每都吸引數十萬的粉絲按讚分享，不久前她才PO出一段一竿進洞的短片，馬上就有超過百萬的粉絲按讚觀看。

近日佩琪再度分享了自己揮竿練習的影片，雖然揮竿姿勢非常專業，但因為胸前的「長輩」實在太吸睛，害的粉絲都不知道該看哪兒才好，低胸運動服也讓網友們引發不少遐想，網友也紛紛開玩笑留言「無法集中了」、「也太搖了吧」、「意圖使人分心」、「你這樣到底誰會在乎你揮竿的狀態」、「真的是地表最辣球員」。

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佩琪時常在自己的instagram分享自己的生活照。圖擷自 _paige.rene 分享 facebook