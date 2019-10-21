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搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

影／男從路邊竄出衝撞汽車 出手捶爛擋風玻璃

2019-10-21 14:08香港01 歐敬洛

日本發生一宗匪夷所思的案件。愛知縣豐明市一名女子在駕車路過一個住宅區時，突然有男子衝出來捶爛汽車的擋風玻璃。過程被車內的攝錄機全程拍攝，男子被捕後稱因「身體不適」而這麼做。

事發10月16日，一名女性駕車駛往豐明市前後町一個住宅區路口，突然一名穿白衣的男子直衝過來，狂捶車前擋風玻璃。

從車內攝錄機拍攝可見，該男子連續捶向擋風玻璃，把玻璃捶至粉碎。影片中男子雖然好像赤手空拳，但實際慢鏡會發現他手執一顆石塊，以石頭作硬物捶碎玻璃。

日男「狗衝」撲來，捶爆汽車擋風玻璃。圖片來源／youtube
日男「狗衝」撲來，捶爆汽車擋風玻璃。圖片來源／youtube
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該男子在18日被捕，他向警方供稱是因「身體不適導致十分焦慮」所以犯案。

網絡瘋傳成為熱話

在日本傳媒公開男子捶爆玻璃的片段後，立刻成為了網絡熱話。有網民把片段「二次創作」成各種有趣短片，如「捶爆電視機」、「影分身」等等。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

擋風玻璃
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