影／男從路邊竄出衝撞汽車 出手捶爛擋風玻璃

2019-10-21 14:08 香港01 歐敬洛



日本發生一宗匪夷所思的案件。愛知縣豐明市一名女子在駕車路過一個住宅區時，突然有男子衝出來捶爛汽車的擋風玻璃。過程被車內的攝錄機全程拍攝，男子被捕後稱因「身體不適」而這麼做。

事發10月16日，一名女性駕車駛往豐明市前後町一個住宅區路口，突然一名穿白衣的男子直衝過來，狂捶車前擋風玻璃。

從車內攝錄機拍攝可見，該男子連續捶向擋風玻璃，把玻璃捶至粉碎。影片中男子雖然好像赤手空拳，但實際慢鏡會發現他手執一顆石塊，以石頭作硬物捶碎玻璃。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

日男「狗衝」撲來，捶爆汽車擋風玻璃。圖片來源／ youtube 分享 facebook

該男子在18日被捕，他向警方供稱是因「身體不適導致十分焦慮」所以犯案。

網絡瘋傳成為熱話

在日本傳媒公開男子捶爆玻璃的片段後，立刻成為了網絡熱話。有網民把片段「二次創作」成各種有趣短片，如「捶爆電視機」、「影分身」等等。

こいつヤバイなマジで pic.twitter.com/8eVSAPXpoJ — サモエドほしい (@You__Tube______) 2019年10月19日

延伸閱讀：

水族館超嗲魚仔游近潛水員要人摸 開心到唔捨得走

保時捷泊上環路邊 被爆車窗失名牌背囊波衫

文章授權轉載自《香港01》