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搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

2019-10-21 14:33聯合新聞網 綜合報導

服務業者優步（Uber）。美聯社
服務業者優步（Uber）。美聯社
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英國男子奧利弗·漢考克（Oliver Hancock）日前搭乘Uber從倫敦卡特福德（Catford）到希瑟·格林（Hither Green），短短7分鐘的車程，他卻收到105英鎊（約台幣4095元）的帳單。他回想曾與司機發生小爭執，給對方一顆星的評價，因此懷疑對方才會用「清潔費」的名目收費，漢考克事後跟Uber業者客訴司機行為。

據英國「都市日報」（Metro）報導，奧利弗·漢考克當時搭乘Uber從倫敦卡特福德（Catford）到希瑟·格林（Hither Green），一上車他就因手提3個超市購物塑膠手提袋與司機起口角，對方質疑提袋會弄髒車內，他也立刻把超市購物手提袋放到車後行李箱，下車後給對方1顆星評分。

漢考克事後跟Uber官方客訴司機行為，也收到5英鎊（約台幣195元）的退費。稍晚他收到Uber傳給他的2張照片和一張名為「清潔費」的105英鎊的帳單。照片中顯示座椅上有小塊污漬，漢考克表示「車子損壞不可能是他的問題」，3個塑膠手提袋放在上面不到10秒，他下車時也沒發現有任何異狀，污漬是其他乘客造成的。所以他認為收「清潔費」是司機報復他給1顆星評分所為。

漢考克強調如果真的是他造成損害一定會賠償，可理解轎車是司機的生財工具，但Uber依2張照片就站在司機那邊，自己卻沒有任何辯駁機會，質疑Uber app存在嚴重缺陷，容易被濫用。

Uber發言人表示事後已經退還費用給客人，並強調當司機索取清潔費時，必須提供行程，乘客和事件本身的詳細資料，以及照相證據和經過驗證的清潔收據，發言人表示「只要發現詐欺行為，就會採取適當行動」。

Uber
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