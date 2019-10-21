搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

2019-10-21 14:33 聯合新聞網 綜合報導



服務業者優步（Uber）。美聯社 分享 facebook 英國男子奧利弗·漢考克（Oliver Hancock）日前搭乘Uber從倫敦卡特福德（Catford）到希瑟·格林（Hither Green），短短7分鐘的車程，他卻收到105英鎊（約台幣4095元）的帳單。他回想曾與司機發生小爭執，給對方一顆星的評價，因此懷疑對方才會用「清潔費」的名目收費，漢考克事後跟Uber業者客訴司機行為。

據英國「都市日報」（Metro）報導，奧利弗·漢考克當時搭乘Uber從倫敦卡特福德（Catford）到希瑟·格林（Hither Green），一上車他就因手提3個超市購物塑膠手提袋與司機起口角，對方質疑提袋會弄髒車內，他也立刻把超市購物手提袋放到車後行李箱，下車後給對方1顆星評分。

漢考克事後跟Uber官方客訴司機行為，也收到5英鎊（約台幣195元）的退費。稍晚他收到Uber傳給他的2張照片和一張名為「清潔費」的105英鎊的帳單。照片中顯示座椅上有小塊污漬，漢考克表示「車子損壞不可能是他的問題」，3個塑膠手提袋放在上面不到10秒，他下車時也沒發現有任何異狀，污漬是其他乘客造成的。所以他認為收「清潔費」是司機報復他給1顆星評分所為。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

漢考克強調如果真的是他造成損害一定會賠償，可理解轎車是司機的生財工具，但Uber依2張照片就站在司機那邊，自己卻沒有任何辯駁機會，質疑Uber app存在嚴重缺陷，容易被濫用。

Uber發言人表示事後已經退還費用給客人，並強調當司機索取清潔費時，必須提供行程，乘客和事件本身的詳細資料，以及照相證據和經過驗證的清潔收據，發言人表示「只要發現詐欺行為，就會採取適當行動」。