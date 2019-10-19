颱風天走失！她3天後重逢愛貓「緊擁哭泣」 逼哭200萬人

2019-10-19 17:59 香港01 記者卡洛兒／報導



日本一名64歲女士和3歲愛貓Moko在颱風天都獲救，但Moko疑受驚過度逃走後不知所蹤。圖翻攝自毎日新聞映像 分享 facebook

颱風「哈吉貝」重創日本，雖然颱風已遠去，但至今已造成74人死亡，多人失蹤，亦有毛孩走失令人擔心。不過，日前傳來好消息，有主人尋回因颱風失蹤了3天的貓貓，她開心到大哭的影片讓不少網友噴淚。

受颱風「哈吉貝」影響，日本福島縣磐城市發生嚴重水災，水位及腰，13日一名居於公寓地下的64歲女士，和3歲愛貓Moko都獲救，但Moko其後疑受驚過度逃走後不知所蹤。

不過3日後奇蹟發生，兩名居民清理房子雜物時，竟發現正蹲在櫥櫃裏的Moko。主人得知失而復得後，一重遇貓貓隨即緊緊抱住，更喜極而泣哭成淚人，並說「很想再次擁抱你」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

重逢的片段感動網友，影片上傳截至目前，已累積239萬人觀看，不少人都留言稱看到她擁着貓貓，流淚都幾乎掉下來，又祝願她們能幸褔快樂生活下去。

延伸閱讀：

凌晨5點叫外賣 台女暖心舉動獲讚是「仙女」 外賣員感動喊謝謝

【趣一趣】水族館超嗲魚仔游近潛水員要人摸 開心到唔捨得走

文章授權轉載自《香港01》