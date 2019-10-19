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颱風天走失！她3天後重逢愛貓「緊擁哭泣」 逼哭200萬人

2019-10-19 17:59香港01 記者卡洛兒／報導

日本一名64歲女士和3歲愛貓Moko在颱風天都獲救，但Moko疑受驚過度逃走後不...
日本一名64歲女士和3歲愛貓Moko在颱風天都獲救，但Moko疑受驚過度逃走後不知所蹤。圖翻攝自毎日新聞映像
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颱風「哈吉貝」重創日本，雖然颱風已遠去，但至今已造成74人死亡，多人失蹤，亦有毛孩走失令人擔心。不過，日前傳來好消息，有主人尋回因颱風失蹤了3天的貓貓，她開心到大哭的影片讓不少網友噴淚。

受颱風「哈吉貝」影響，日本福島縣磐城市發生嚴重水災，水位及腰，13日一名居於公寓地下的64歲女士，和3歲愛貓Moko都獲救，但Moko其後疑受驚過度逃走後不知所蹤。

不過3日後奇蹟發生，兩名居民清理房子雜物時，竟發現正蹲在櫥櫃裏的Moko。主人得知失而復得後，一重遇貓貓隨即緊緊抱住，更喜極而泣哭成淚人，並說「很想再次擁抱你」。

重逢的片段感動網友，影片上傳截至目前，已累積239萬人觀看，不少人都留言稱看到她擁着貓貓，流淚都幾乎掉下來，又祝願她們能幸褔快樂生活下去。

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文章授權轉載自《香港01》

哈吉貝颱風福島
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