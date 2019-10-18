影／俄羅斯男潛水遭襲 下體慘變魚餌遭大魚死咬
2019-10-18 14:07聯合新聞網 綜合報導
俄羅斯一位男子與朋友下水捕魚時卻意外遭大魚襲擊，而過程全被朋友錄了下來，只見影片中男子站在船身上，但下體部位卻出現一條大魚死死咬住不放，最終他只能小心翼翼地用刀將大魚牙齒掰開，所幸男子的下體並未受傷。
根據英國《每日郵報》報導，這位男子名叫阿爾彌（Artemiy），當天他與朋友相約在俄羅斯河捕魚，阿爾彌身穿潛水衣下水，但在上岸時他的下體卻多出了一條長3英尺（約90公分）的大型「狗魚」，死死地咬著他的下體不放，雖然阿爾彌試圖將魚狗拿開，但還是行不通，最後只好請求朋友幫忙，朋友遞給阿爾彌一把刀子讓他把魚狗掰開，並在過程中頻頻問他「你的睪丸還活著嗎？」，而阿爾彌則是回答「還好沒被咬走」，最終在朋友的提醒之下，阿爾彌終於將魚狗摘除。
據悉這種魚狗在加拿大、美國、英國和俄羅斯西部部分地區的河流中都有牠們的足跡，而牠們有幾百顆的牙齒用來捕食其他魚類，甚至是青蛙和水鳥，屬於淡水肉食性魚類。
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