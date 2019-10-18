心有靈犀！加拿大兄弟分兩地 買同組號碼都中獎

2019-10-18 13:05 聯合新聞網 綜合報導



加拿大一對兄弟分隔兩地買彩券都幸運中獎。圖／取自 《OakBayNews》 分享 facebook

太好運！加拿大一對兄弟2017年刮中6000萬元的彩券後，仍持續購買彩券，想不到兩人在本月8日、9日分別在不同地區、不同商店各自購買了兩張同一組號碼的彩券，也都幸運中獎，總獎金共達85萬元。

根據《OakBayNews》報導，加拿大不列顛哥倫比亞省的兩兄弟Daniel 與Kenneth Boylan在2017年贏得刮刮樂彩券獎金，金額約6000萬元，Kenneth表示，兩人贏得獎金後，仍一直購買彩券。

幸運的事，兩人在本月8日、9日各自在不同地區與商店，分別購買了兩張彩券，想不到竟剛好選中同一組號碼，也都幸運中獎，兩人獎金總額約85萬元，令人直呼「真的是幸運的心有靈犀」。

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Daniel說，要在不同的地方買到相同數字，而且還都中獎，真的太不可思議，「我坐在卡車上發現我中獎時，簡直不敢相信」。Kenneth表示，會將獎金用於帶孩子到迪士尼旅遊的旅費上，Daniel則會拿獎金至泰國歡度聖誕假期。