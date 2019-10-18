出國行李超重？菲女「出大絕」順利通關免付錢

2019-10-18 12:56 聯合新聞網 綜合報導



菲律賓一名女子為避免支付額外費用，在機場「出大絕」減輕行李重量。圖／取自 臉書 分享 facebook

出國行李有載重規定，若是超過規定重量，就需另外支付費用，或當場丟棄行李。菲律賓一名女子為避免支付額外費用，在機場「出大絕」，她把5件衣服、3件外套、3件褲子套在身上，順利減少2.5公斤的重量，整個人也一圈一圈的宛如「米其林寶寶」，引來超過3萬網友按讚，她也搞笑表示「這樣做真的很熱」。

一名菲律賓女子羅德古茲（Gel Rodriguez）本月2日在臉書上貼出一張照片，她表示自己要登機前，發現行李重量達9公斤，超過航空公司規定的7公斤，地勤人員要求他支付額外費用托運行李，或是捨棄部分行李。

由於羅德古茲不想支付額外費用，她突發奇想，直接將行李箱內所有衣物都穿上身，她把5件衣服、3件外套、3件褲子套在身上，順利讓行李從9公斤剩下6.5公斤，減少2.5公斤的重量，整個人一圈一圈的，如同「米其林寶寶」一樣。

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羅德古茲將照片貼上臉書，引來3.3萬人按讚、2萬人分享，網友紛紛表示「太厲害」、「學起來」，羅德古茲事後表示，雖然這樣可以省錢，「但這樣真的太熱了」，呼籲其他乘客不要嘗試。