「真人版肯尼」整容72次 喝蟑螂奶減肥鼻子塌陷

2019-10-18 09:16 香港01 李納德



整容72次的「真人版肯尼」，近日透露鼻子塌陷，令他呼吸困難，需再進行手術修正。（節目截圖） 分享 facebook

「想漂亮到不要命」看似是女生專利，但其實男生愛美的程度也絕不亞於女生。被稱為「真人版肯尼」的巴西男艾維斯（Rodrigo Alves），多年來不惜豪花逾500萬港元（約1950萬新台幣），進行72次整容手術，甚至飲蟑螂奶及塞氣球到胃部減肥。最近他上節目時，透露鼻子開始塌陷致難以呼吸，需再施手術修正，不過他擔心手術有風險，醫生亦警告如果以後再做手術，「鼻子可能只剩一個洞」。

熱衷整容的巴西男艾維斯（Rodrigo Alves），多年來不停進行不同手術，包括隆鼻、填充肌肉、切除4根肋骨等等，花費超過1950萬新台幣整容72次，不過艾維斯的整容生涯，可能將要告一段落。

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他近日上意大利一個節目時表示，他在1月時接受第11次鼻子手術，當時很滿意效果，只是近日鼻子開始塌陷，令他呼吸困難，需再進行手術修正，「老實說我很害怕，因為手術一次比一次有風險，也很擔心醫生不能永久修復我的鼻子」。他稱醫生曾警告他，如果繼續進行其他手術，「鼻子可能只剩一個洞」。從他上節目的片段所見，其左邊鼻孔已明顯塌陷，鼻翼對上亦呈凹形。

除隆鼻外，艾維斯為保持身形不惜在胃部置入氣球，從而減少胃部容量，增加飽肚感，氣球約4個月後便會自行溶解及排出，期間可減約5公斤。他指自己屬易肥體質，故經常進行地獄式減肥，包括飲蟑螂奶、吸脂、填充假肌肉。

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文章授權轉載自《香港01》