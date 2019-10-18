親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國撤軍引動亂
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2千年前有電鍍…假到太荒唐 一流大學博物館滿滿贗品

無力...核汙水不是最慘 核災擊不垮的福島人為這事大撤退

「真人版肯尼」整容72次 喝蟑螂奶減肥鼻子塌陷

2019-10-18 09:16香港01 李納德

整容72次的「真人版肯尼」，近日透露鼻子塌陷，令他呼吸困難，需再進行手術修正。（...
整容72次的「真人版肯尼」，近日透露鼻子塌陷，令他呼吸困難，需再進行手術修正。（節目截圖）
分享

「想漂亮到不要命」看似是女生專利，但其實男生愛美的程度也絕不亞於女生。被稱為「真人版肯尼」的巴西男艾維斯（Rodrigo Alves），多年來不惜豪花逾500萬港元（約1950萬新台幣），進行72次整容手術，甚至飲蟑螂奶及塞氣球到胃部減肥。最近他上節目時，透露鼻子開始塌陷致難以呼吸，需再施手術修正，不過他擔心手術有風險，醫生亦警告如果以後再做手術，「鼻子可能只剩一個洞」。

熱衷整容的巴西男艾維斯（Rodrigo Alves），多年來不停進行不同手術，包括隆鼻、填充肌肉、切除4根肋骨等等，花費超過1950萬新台幣整容72次，不過艾維斯的整容生涯，可能將要告一段落。

他近日上意大利一個節目時表示，他在1月時接受第11次鼻子手術，當時很滿意效果，只是近日鼻子開始塌陷，令他呼吸困難，需再進行手術修正，「老實說我很害怕，因為手術一次比一次有風險，也很擔心醫生不能永久修復我的鼻子」。他稱醫生曾警告他，如果繼續進行其他手術，「鼻子可能只剩一個洞」。從他上節目的片段所見，其左邊鼻孔已明顯塌陷，鼻翼對上亦呈凹形。

除隆鼻外，艾維斯為保持身形不惜在胃部置入氣球，從而減少胃部容量，增加飽肚感，氣球約4個月後便會自行溶解及排出，期間可減約5公斤。他指自己屬易肥體質，故經常進行地獄式減肥，包括飲蟑螂奶、吸脂、填充假肌肉。

延伸閱讀：

女護士瞞家人整容送命　填充手術時肺脂肪栓塞　醫生稱死亡率極高

48歲「真人芭比」Rachel整容105次　13年共花費31萬港元

文章授權轉載自《香港01》

手術減肥巴西整形
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

「母子」變「父女」！六子媽挺兒決定 一齊變性

2019-10-17 17:45

他30年未就醫 陰囊大如籃球「垂到膝蓋」還流膿

2019-10-17 17:42

富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-17 16:55

行李超重不想加錢 她將2.5公斤衣褲套上身解套

2019-10-17 16:21

「過期不代表已腐壞」 執行長吃1年過期食物 健康無恙

2019-10-17 12:48

36歲生44個小孩！醫生割除子宮叫她不要再生了

2019-10-17 12:29

首張植物自拍照！蕨類發電拍自己

2019-10-17 11:55

沒大腦卻能學習！這種神秘生物有七百多種性別

2019-10-17 08:53

救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28

櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹

2019-10-16 20:43

金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

2019-10-15 20:06

天才神釣手！8歲男童釣起314公斤虎鯊破22年紀錄

2019-10-15 17:16

親手埋葬早產死掉的女兒 心碎父竟從土裡挖出活女嬰

2019-10-15 15:37

體重的8倍 8歲男孩釣到314公斤大鯊魚！

2019-10-15 12:31

史上最醜？女子秀家傳戒指 網友笑歪：這是門把！

2019-10-15 11:56
看更多

熱門文章

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

36歲生44個小孩！醫生割除子宮叫她不要再生了

2019-10-17 12:29

日大學選美出現146公分小蘿莉 男網友看了險暴動

2019-10-17 20:49

厄利垂亞Sim卡如金沙珍貴 無提款機要到銀行連領11個月才能買輛車

2019-10-17 11:00

英國和歐盟達成脫歐協議！英鎊勁升

2019-10-17 18:01

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

2019-10-17 17:54

富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-17 16:55

核汙水不是最慘…核災擊不垮的福島人 為這事大撤退

2019-10-18 08:00

不甩川普警告信 土耳其總統厄多安直接丟進垃圾桶

2019-10-17 17:33

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

影／小三生政客 vs 情緒崩潰 川普、波洛西激烈互罵

2019-10-17 12:42

影／美國小女孩喜獲收養 對養母真情告白讓人心都融了

2019-10-17 15:35

風暴+地震 科學家發現新型天災風暴震

2019-10-17 15:38

路透獨家：衛星影像顯示 中國航母製造廠基建大幅擴充

2019-10-17 16:52

英相強生興奮過後 得面臨殘酷現實

2019-10-17 22:17

【重磅快評】哈吉貝讓福島三一一災區慘狀重現

2019-10-17 09:53

行李超重不想加錢 她將2.5公斤衣褲套上身解套

2019-10-17 16:21

猴子遭鎖喉強迫站立 德國實驗室爆出「殘忍」實驗

2019-10-17 16:04

「過期不代表已腐壞」 執行長吃1年過期食物 健康無恙

2019-10-17 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top